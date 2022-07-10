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Головна Економіка Німеччина заблокувала пакет допомоги ЄС Україні у 9 млрд євро, - Corriere della Sera

Німеччина заблокувала пакет допомоги ЄС Україні у 9 млрд євро, - Corriere della Sera

10 липня, 2022 неділя
15:17
Економіка Німеччина уряд

ФРН понад місяць блокує надання Україні пакету допомоги Євросоюзу в 9 млрд євро

Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera

За інформацією видання, німецька влада вже понад місяць блокує виділення Україні чергового траншу допомоги Євросоюзу. Наразі Берлін схвалив лише перший транш у 1 млрд євро. 

За даними Corriere della Sera, німецькому міністру фінансів Крістіану Лінднеру не подобається, що Брюссель пропонує фінансувати допомогу Україні за рахунок загального європейського боргу. 

Видання припускає, що ситуація могла стати однією з причин, що спонукали президента України Володимира Зеленського звільнити посла України у Німеччині Андрія Мельника.

Про те, що ЄС надасть Україні кредит у 9 млрд євро до кінця 2022 року, 11 червня повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Джерела стверджують, що виплати відсотків покриватимуться з бюджету ЄС.

  • 11 червня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС надасть Україні допомогу в розмірі 9 млрд євро.

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ЄС
Єврокомісія
Німеччина
допомога Україні
Урсула фон дер Ляйєн
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