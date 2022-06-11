Про це Володимир Зеленський розповів на брифінгу після перемовин.

"Вдячний за вагому фінансову підтримку для України, зокрема за пропозицію Єврокомісії щодо нової програми допомоги обсягом 9 млрд євро і за всі зусилля, які направлені на підготовку відновлення нашої країни після війни. Координуємо наші кроки в цьому напрямку, щоб синхронізувати наш внутрішній план відбудови України та європейську платформу відбудови нашої держави", - сказав президент.

Також Зеленський озвучив рішення про експорт електрики з України.

"У сфері енергетики синхронізація нашої енергетичної мережі з європейською вийшла на новий рівень. Відтепер можливий суттєвий експорт нашої електрики в країни Європейського союзу", - заявив він.

Президент нагадав, що для України вже діють квоти та скасовані тарифи на український експорт. Також він сказав, про плани щодо укладення угоди про лібералізацію вантажних автомобільних перевезень.

"Все це і багато інших ліній нашої співпраці посилюють Україну. І посилюють наших сусідів в Європейському союзі, я вважаю посилюють весь Європейський союз",- додав він.

28 березня ми писали, що Україна відновлює продаж електроенергії до Польщі.

З 4 червня Україна планувала розпочати поставки електроенергії до Молдови. Енергоатом уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom.

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