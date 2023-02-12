Німецька розвідка попередила про посилення шпигунства Китаю проти Берліна
Президент німецького Федерального відомства із захисту конституції Томас Гальденванг попередив про посилення шпигунської діяльності Китаю в Німеччині
Про це пише Welt із посиланням на інтерв'ю Томаса Гальденванга.
"Китай розвиває широкий спектр діяльності зі шпигунства та впливу. Ми повинні бути готові до того, що в найближчі роки вони збільшаться", - зазначив він журналістам.
Як стверджується, хоча китайці раніше зосереджувалися на промисловому шпигунстві, політичне - також було в їхньому полі зору протягом кількох років.
Речниця федерального МВС зокрема повідомила газеті: міністерство наразі не має інформації про те, що китайські повітряні "кулі-шпигуни" коли-небудь літали над Німеччиною. Проте вважається, що ФРН є однією з найважливіших об’єктів розвідки та впливу Китаю.
- 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
- Посадовці в розвідці США заявили, що Китай використовував "кулю-шпигун" в межах великої програми спостереження за військовими об'єктами в декількох країнах. Він був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки та був частиною розвідувальної програми КНР, що охоплює понад 40 країн на п'яти континентах.
- У повітряному просторі Канади також з'явився невідомий об'єкт: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наказав збити його.
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