Німецька розвідка попередила про посилення шпигунства Китаю проти Берліна

Про це пише Welt із посиланням на інтерв'ю Томаса Гальденванга.

"Китай розвиває широкий спектр діяльності зі шпигунства та впливу. Ми повинні бути готові до того, що в найближчі роки вони збільшаться", - зазначив він журналістам.

Як стверджується, хоча китайці раніше зосереджувалися на промисловому шпигунстві, політичне - також було в їхньому полі зору протягом кількох років.

Речниця федерального МВС зокрема повідомила газеті: міністерство наразі не має інформації про те, що китайські повітряні "кулі-шпигуни" коли-небудь літали над Німеччиною. Проте вважається, що ФРН є однією з найважливіших об’єктів розвідки та впливу Китаю.