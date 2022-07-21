Німецька залізниця планує транспортувати зерно з України
Німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn заявила, що планує транспортувати зерно вантажними потягами з України до портів Німеччини
Про це пише Reuters.
Компанія повідомила, що видозмінить свою мережу, яка була створена для транспортування гуманітарної допомоги для доставлення зерна з України до німецьких портів Росток, Гамбург і Браке.
Залізниця планує запускати кілька потягів на тиждень, і значна частина зерна буде транспортуватися через Румунію та Польщу, повідомили в компанії. Поки не озвучили скільки зерна зможуть перевезти.
"Ми перевеземо якомога більше зерна", - прессекретар компанії.
- 20 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив припущення, що домовленості про експорт українського зерна буде досягнуто вже цього тижня.
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