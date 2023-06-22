Новим гендиректором Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції став Олександр Ільков
Секретаріат Кабінету міністрів України призначив юриста Олександра Ількова генеральним директором Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Про це Офіс повідомив у середу, 21 червня.
За словами віцепрем’єр-міністерки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, "солідний юридичний та менеджерський досвід Олександра Ількова, впевнена, посилить Офіс для ефективного виконання поставлених завдань".
"Перед Урядовим Офісом стоять сьогодні як ніколи важливі завдання бути драйвером євроінтеграційних процесів, не лише координувати, а й бути джерелом змістів", – підкреслила вона.
У повідомленні Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції зазначено, що Олександр Ільков – відомий юрист, який має понад 10-річний досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади.
"Значну частину свого професійного шляху присвятив напрямам законотворчої і регуляторної практики, зокрема у сфері імплементації міжнародно-правових зобов’язань України", – йдеться в повідомленні.
Ільков має звання "Заслужений юрист України". Він рекомендований міжнародними довідниками The Legal 500 EMEA та Best Lawyers. Останній визнав його юристом 2022 року у сфері регуляторної практики. Також Ільков увійшов до 100 найкращих юристів України 2021 року за рейтингом "Юридичної газети".
Урядовий офіс здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади для системного планування та виконання заходів державної політики згідно із зобов’язаннями України у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції.
Попередня гендиректорка Офісу Наталія Форсюк пішла з посади у вересні 2022 року.
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