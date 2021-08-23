Нового тренера збірної України Петракова "спіймали" у київському метро. Фото
Олександра Петракова, який виконує обов'язки головного тренера збірної України, несподівано зустріли в столичному метро
Про це у Facebook написала спортивна журналістка Ірина Козюпа.
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков повертався додому громадським транспортом після того, як відвідав поєдинок УПЛ "Динамо" - "Десна".
"Я очам своїм не повірила. Думала, ого так схожий на нового тренера збірної України. А потім підійшла і запитала: "Вибачте, а ви ж Олександр Васильович?". І це справді був Петраков. Дуже скромний і привітний. Не міг зрозуміти, чому мене здивувало те, що він їздить в метро. Мовляв, нічого особливого в цьому немає. Сказав, що на пресконференціях буде старатися говорити українською мовою, мав дуже хорошу розмову з Шевченком і всіма думками зараз вже в матчі з Казахстаном", - написала журналістка у себе в Facebook.
Олександр Петраков у 2019 році виграв молодіжний ЧС зі збірною України. Багато гравців з того складу зараз виступають за основну команду країни.
Після тріумфального чемпіонату світу Петраков тренує збірну U-17.
Тренувальний збір національної команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.
- Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 16 серпня УАФ опублікувала розширену заявку збірної України на найближчі матчі кваліфікації ЧС-2022.
- 18 серпня Олександр Петраков став новим головним тренером збірної України з футболу.
- Після цього в.о. головного тренера збірної Олександр Петраков назвав імена футболістів, яких довикликав на вересневий збір національної команди.
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