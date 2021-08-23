Нового тренера збірної України Петракова "спіймали" у київському метро. Фото

Про це у Facebook написала спортивна журналістка Ірина Козюпа.

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков повертався додому громадським транспортом після того, як відвідав поєдинок УПЛ "Динамо" - "Десна".



"Я очам своїм не повірила. Думала, ого так схожий на нового тренера збірної України. А потім підійшла і запитала: "Вибачте, а ви ж Олександр Васильович?". І це справді був Петраков. Дуже скромний і привітний. Не міг зрозуміти, чому мене здивувало те, що він їздить в метро. Мовляв, нічого особливого в цьому немає. Сказав, що на пресконференціях буде старатися говорити українською мовою, мав дуже хорошу розмову з Шевченком і всіма думками зараз вже в матчі з Казахстаном", - написала журналістка у себе в Facebook.

Олександр Петраков у 2019 році виграв молодіжний ЧС зі збірною України. Багато гравців з того складу зараз виступають за основну команду країни.

Після тріумфального чемпіонату світу Петраков тренує збірну U-17.



Тренувальний збір національної команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.

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