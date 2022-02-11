"Очевидно, суд не має доказів": політтехнолог Подорожній пояснив, чому Порошенка не змогли заарештувати попри підозру в держзраді
Політтехнолог Юрій Подорожній вважає, що у справі про можливу держзраду Петра Порошенка в суду немає доказів
Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
"Я не можу зрозуміти, держзрадник, за версією держави, знаходиться на волі. Чому суд не може знайти підстав для арешту? Очевидно, у нього немає доказів, їх не надали. Держава в особі президента і правоохоронців собі дозволяє таким чином діяти. Як можна звинувачувати людину, яка організовувала спротив РФ, українську армію, яка мобілізувала світову спільноту", - сказав політтехнолог.
Подорожній вважає, що саме завдяки цьому Володимир Зеленський має можливість з президентами інших країн говорити на рівних.
"Саме тоді, коли ніхто не хотів вірити, що РФ є агресором, що вона хоче захопити Україну, було докладено зусилля і дипломатами, і виконавчою владою на чолі з президентом, щоб сьогодні світ
сприймав нас як державу, які необхідно захищати всім світом", - додав він.
На думку політтехнолога, справи проти Порошенка - великий промах цієї влади.
"В тому, що вони захотіли помститися п'ятому президенту. Головним ворогом Порошенка себе вважає Путін, тому що йому Порошенко поламав плани. І зараз коли всередині фронда намагається довести, що Порошенко щось не так зробив з Мінськими угодами, я б нікому не бажав опинитись на тому місці, де знаходився український президент", - підсумував Подорожній.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду. Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
- 17 січня Порошенко повернувся до України. Він поїхав до суду, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу.
- 19 січня суд призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду.
- 11 лютого Печерський райсуд Києва залишив Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.
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