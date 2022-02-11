"Очевидно, суд не має доказів": політтехнолог Подорожній пояснив, чому Порошенка не змогли заарештувати попри підозру в держзраді

Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Я не можу зрозуміти, держзрадник, за версією держави, знаходиться на волі. Чому суд не може знайти підстав для арешту? Очевидно, у нього немає доказів, їх не надали. Держава в особі президента і правоохоронців собі дозволяє таким чином діяти. Як можна звинувачувати людину, яка організовувала спротив РФ, українську армію, яка мобілізувала світову спільноту", - сказав політтехнолог.



Подорожній вважає, що саме завдяки цьому Володимир Зеленський має можливість з президентами інших країн говорити на рівних.



"Саме тоді, коли ніхто не хотів вірити, що РФ є агресором, що вона хоче захопити Україну, було докладено зусилля і дипломатами, і виконавчою владою на чолі з президентом, щоб сьогодні світ

сприймав нас як державу, які необхідно захищати всім світом", - додав він.



На думку політтехнолога, справи проти Порошенка - великий промах цієї влади.



"В тому, що вони захотіли помститися п'ятому президенту. Головним ворогом Порошенка себе вважає Путін, тому що йому Порошенко поламав плани. І зараз коли всередині фронда намагається довести, що Порошенко щось не так зробив з Мінськими угодами, я б нікому не бажав опинитись на тому місці, де знаходився український президент", - підсумував Подорожній.



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