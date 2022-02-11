Апеляційний суд залишив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду
У п'ятницю, 11 лютого, Печерський райсуд Києва залишив п'ятому президенту України, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перед тим, як піти до нарадчої кімнати, судді понад три години заслуховували аргументи сторін. Прокурори обстоювали необхідність взяття Порошенка під варту. Вони вказували на те, що Порошенко виїхав за кордон на тлі повідомлень про оголошення йому підозри.
Адвокати вимагали взагалі не обирати йому запобіжний захід - вони зазначили, що про підозру п'ятому президенту повідомили з порушеннями.
Суддя зайшов до зали, оголосив рішення та вийшов. Порошенко заявив про політичний характер справи проти нього.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду. Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
- Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що в Європарламенті готують санкції проти суддів, які переслідують Порошенка.
- 17 січня Порошенко повернувся до України. Він поїхав до суду, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу. Виступи сторін у суді тривали до 17:30, після чого суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення. Він пробув там 5 годин, проте жодного рішення не ухвалив. Натомість до зали засідань вийшов секретар суду і повідомив, що рішення щодо Порошенка оголосять 19 січня о 14.00.
- 19 січня суд призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду.
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