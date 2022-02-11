Апеляційний суд залишив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Перед тим, як піти до нарадчої кімнати, судді понад три години заслуховували аргументи сторін. Прокурори обстоювали необхідність взяття Порошенка під варту. Вони вказували на те, що Порошенко виїхав за кордон на тлі повідомлень про оголошення йому підозри.



Адвокати вимагали взагалі не обирати йому запобіжний захід - вони зазначили, що про підозру п'ятому президенту повідомили з порушеннями.



Суддя зайшов до зали, оголосив рішення та вийшов. Порошенко заявив про політичний характер справи проти нього.