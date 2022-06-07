Очільник Міноборони США проведе засідання контактної групи з питань оборони України 15 червня

Про це йдеться в анонсі на сайті Пентагону.

"Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III має провести особисте засідання Контактної групи з оборони України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, Бельгія, 15 червня", - йдеться у повідомленні.

Остін запросив на зустріч міністрів оборони і начальників штабів з усього світу, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Після засідання планується пресконференція з головою Пентагону, а також очільником Об'єднаного комітету начальників штабів, генералом Марком Міллі.

1 червня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.

Відтак Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США. З 2014 до 2021 року США надали Києву військової допомоги на $2,7 млрд.

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