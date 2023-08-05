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Огризко про обговорення української Формули миру в Саудівській Аравії: Там не буде рішень

5 серпня, 2023 субота
00:14
Війна з Росією Володимир Огризко

Володимир Огризко, дипломат, ексміністр закордонних справ України, вважає, що на зустрічі у Саудівській Аравії буде обмін думками навколо теми 10 пунктів президента Зеленського, яким чином треба побудувати справедливий мир

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Що можна очікувати від зустрічі в Саудівській Аравії? Буде прийняте рішення, яке будуть всі виконувати? Ні. Змусять Росію робити, чого ми хочемо? Ні. Тобто це буде місце для обміну думками навколо теми 10 пунктів президента Зеленського, яким чином треба побудувати справедливий мир. Я бачу головний сенс цієї зустрічі у тому, щоб наша українська делегація пояснила представникам глобального Півдня, що ставати на позицію агресора собі дорожче. Бо, коли агресор буде розбитий і переможений, швидко згадають, хто був на його боці, хто йому прямо чи опосередковано допомагав", - прокоментував дипломат.

Володимир Огризко зауважив, що це ключовий елемент, на який ми можемо розраховувати, як на більш-менш позитивний результат того, що може відбутися на зустрічі у Саудівській Аравії.

"Я б не хотів, аби ми перегрівали ситуацію очікуваннями, яких насправді не буде. Тобто там не буде рішень. Не буде того, щоб потім сказали, що там так обговорили й завтра це робимо. Так не вийде! Тим більше, що йдеться про те, що ще буде колись восени Форум миру. От на тому Форумі нам треба буде мати на своєму боці представників, які зараз зберуться у Саудівській Аравії. Мені здається, це є головним задумом, який може бути поставлений перед нашою дипломатією на цій зустрічі", - припустив Огризко.

  • На початку серпня Саудівська Аравія планує провести мирні переговори стосовно України. За інформацією дипломатів, які беруть участь в обговоренні, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Саудівська Аравія та Україна запросили на неї близько 30 країн, зокрема найбільші держави ЄС, США, а також Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію. Росію на саміт не покликали, оскільки його головною темою стане українська Формула світу, яка передбачає неприйнятну для Москви вимогу про звільнення окупованих територій.
  • 30 липня в Офісі президента підтвердили проведення саміту щодо української Формули миру в Саудівській Аравії.
  • США на мирних переговорах у Саудівській Аравії представлятиме радник Байдена Салліван.
  • 3 серпня стало відомо, що Індія візьме участь у зустрічі на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів Формули миру України, яка відбудеться у Джидді
  • Також МЗС Китаю заявило, що країна візьме участь в обговоренні української Формули миру під час зустрічі, яка відбудеться у Джидді
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Саудівська Аравія
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