Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Що можна очікувати від зустрічі в Саудівській Аравії? Буде прийняте рішення, яке будуть всі виконувати? Ні. Змусять Росію робити, чого ми хочемо? Ні. Тобто це буде місце для обміну думками навколо теми 10 пунктів президента Зеленського, яким чином треба побудувати справедливий мир. Я бачу головний сенс цієї зустрічі у тому, щоб наша українська делегація пояснила представникам глобального Півдня, що ставати на позицію агресора собі дорожче. Бо, коли агресор буде розбитий і переможений, швидко згадають, хто був на його боці, хто йому прямо чи опосередковано допомагав", - прокоментував дипломат.

Володимир Огризко зауважив, що це ключовий елемент, на який ми можемо розраховувати, як на більш-менш позитивний результат того, що може відбутися на зустрічі у Саудівській Аравії.

"Я б не хотів, аби ми перегрівали ситуацію очікуваннями, яких насправді не буде. Тобто там не буде рішень. Не буде того, щоб потім сказали, що там так обговорили й завтра це робимо. Так не вийде! Тим більше, що йдеться про те, що ще буде колись восени Форум миру. От на тому Форумі нам треба буде мати на своєму боці представників, які зараз зберуться у Саудівській Аравії. Мені здається, це є головним задумом, який може бути поставлений перед нашою дипломатією на цій зустрічі", - припустив Огризко.