Окупанти можуть прориватися на Піски, аби повністю оточити Донецьку область, - депутат Дружківської міської ради Довбня

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Декілька днів було затишшя і ми жили більш-менш спокійно, не було артилерійської канонади, тільки продовжувався ракетний терор. А от сьогодні, 4 серпня, з самого ранку у напрямку Пісків та Донецького аеропорту постійно працює артилерія і чути вибухи. Сподіваємося, що це наша тяжка артилерія. Хлопці з передової розказують, що підтягнуто дуже багато важкої зброї, артилерії, бронетехніки", - зауважив депутат міськради.



Микола Довбня підкреслив, що Піски та Донецький аеропорт – це символи незламної боротьби у 2014 році та перемоги; ми не віддали найближчі села до аеропорту, тому ця боротьба надзвичайно важлива.



"Всі шість місяців повномасштабного вторгнення показали, що Донеччина була найбільше підготовлена до російської навали. Ні Мар'їнка, ні Торець, ні Піски не зламалися, хоча ворог розраховував взяти їх за лічені години. Наші захисні споруди втримували ворога протягом п'яти місяців на тих позиціях, на яких вони були та не змогли просовуватися у цьому напрямку. Це стратегічно надзвичайно важливий напрямок, бо прорив ворога на Піски буде відсікати Мар'їнку, Вугледар та дасть можливість вийти на Покровськ з метою повного оточення Донецької області", - зазначив Довбня.

2 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти мають частковий успіх на напрямку Донецьк - Піски

4 серпня аналітик Defence Express Сергій Згурець зазначив, що наразі одна з найгарячіших зон бойових дій навколо Донецька, де російські окупанти намагаються пробити лінію оборони

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