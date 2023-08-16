Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Окупанти на Донеччині "засудили" полонених азовців Авраменка та Романюка до 24 років ув'язнення

Окупанти на Донеччині "засудили" полонених азовців Авраменка та Романюка до 24 років ув'язнення

16 серпня, 2023 середа
20:40
Війна з Росією

Так званий суд терористичної організації "ДНР" 16 серпня засудив до 24 років ув'язнення полонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка

Про це пише пропагандистське видання ТАСС посилаючись на заяву Головної військової прокуратури Росії.

Так званий верховний суд звинувачує засуджених військових полку Азов у "обстрілі житлових будинків "ДНР" під час відступу весною 2022 року".

Що відомо про полон військових з Азовсталі

Маріуполь опинився в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. Росія захопила місто 20 травня 2022 року – після тривалої важкої оборони міста.

16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.

11 серпня тогоріч мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України

19 серпня 2022 року стало відомо, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планувала здійснити показове судилище над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців.

Проте судилище було перенесено на невизначений термін.

16 травня родини захисників Азовсталі закликали повернути з полону понад 1900 бійців, серед яких понад 700 азовців.

11 червня Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонної служби. Серед них 4 азовці.

У середу, 14 червня, Росія провела у Ростові-на-Дону фарсовий "суд" над 22 азовцями, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Серед засуджених було вісім жінок і 14 чоловіків, зокрема екскомандир роти.

Також сьогодні, 16 серпня, в окупованому Донецьку на підконтрольний РФ території суд "засудив" військовополоненого азовця з Волині Андрія Богдана до 25 років колонії суворого режиму. Матір про "вирок" дізналася із соцмереж. 

Росія
Донеччина
окуповані території
полк "Азов"
Читайте також:
СБУ проводить обшуки в офісах 16 облгазів
15 серпня, 2023 вiвторок
Масштабне розкрадання в облгазах: ще трьом керівникам повідомили про підозру
G20
15 серпня, 2023 вiвторок
Саміт лідерів G20: Індія покликала Путіна, Зеленського серед запрошених немає
Судно Joseph Schulte
16 серпня, 2023 середа
З порту Одеси вийшло перше судно після виходу Росії із "зернової угоди"
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.87
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
16 серпня
20:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Швидкої перемоги України у цій війні не буде. Колонка Сергія Згурця
20:08
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко розкритикував гру "Динамо" перед другим матчем проти "Аріса" у Лізі конференцій
20:07
G20
Очільник МЗС Індії підтвердив, що Україну не запросили на саміт G20
20:06
OPINION
Юрій Богданов
Нам не пощастило жити всередині історії
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 539-го дня війни: звільнення Урожайного на Донеччині та ліквідація "партії окупантів" за допомогою підпілля 
19:55
Оновлено
Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув 18-річний хлопець, поранено 2-річну дівчинку
19:45
окупанти крим
Генштаб: окупанти заборонили переміщення мирних жителів між Голою Пристанню та Кінбурнською косою
19:34
Геннадій Жидко
У РФ повідомили про смерть генерала Жидка, який у 2022 році командував окупаційними військами в Україні
19:16
Херсонщина
На Херсонщині внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік
19:03
Оновлено
Кубок України
Кубок України: результати усіх матчів 1/32 фіналу
19:00
Вагнер, Євген Пригожин
Компанію "Група "Вагнер" зареєстрували у Білорусі. Нібито займатимуться освітою
18:50
ПВК Вагнера
Повернулися до "бізнес-проєктів": українська розвідка про те, чим зараз займаються вагнерівці та Пригожин
18:39
Неймар, Аль-Хіляль, Саудівська Аравія
Неймар ошелешив забаганками у новому клубі в Саудівській Аравії
18:35
Аналітика
зерно, пшениця, комбайн
Місяць без зернової угоди: як Україні продати вирощене та чому фермери хочуть F-16
18:29
санкції проти Росії
Швейцарія остаточно приєдналася до обмежень 11-го санкційного пакету ЄС проти РФ
18:14
Херсон, авто з проросійськими наклейками
Затулив подряпини: у Херсоні чоловік їздив автівкою з наклейками прапора й герба РФ
18:07
британія україна
Через санкції проти РФ британські банки закривають рахунки компаній, які торгують з Україною, - Politico
18:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Війна буде надовго". Чого насправді хоче Верещук?
17:58
Сергій Шефір
Виконавців було щонайменше двоє: у поліції розповіли, на якій стадії розслідування замаху на Шефіра
17:50
Путін
У ЦПД спростували фейк про "рішення Путіна підірвати ЗАЕС", який шириться в мережі
17:50
Джарилгач
Вигоріла майже вся заповідна зона: на окупованому Джарилгачі пожежа знищила 16 кв. км території
17:46
Оновлено
Курська АЕС
У Страткомі ЗСУ заявили, що повідомлення про провокацію на Курській АЕС - російська ІПСО
17:33
Ексклюзив
Ердоган і Путін
Зустріч Ердогана та Путіна точно не буде безрезультативною, - експерт-міжнародник Семиволос
17:29
кримський міст
Партизани зафіксували російську ППО неподалік Кримського мосту
17:20
Розвідка терміново потребує нашої підтримки: збір на дрони
17:17
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Україна – у п'ятірці країн світу за кількістю безконтактних оплат ґаджетами, – Mastercard
17:05
Оновлено
НАТО, державний прапор України
Україна відреагувала на слова чиновника НАТО про територіальні поступки РФ. В Альянсі уточнили позицію
17:04
На Житомирщині СБУ затримала групу рекетирів
Вимагали з військового гроші та погрожували фізичною розправою: на Житомирщині затримали групу рекетирів
16:59
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Аріс - Динамо
"Динамо" - "Аріс": букмекери дали обнадійливий прогноз на вирішальний матч киян у єврокубках
16:50
талібан
"Не відповідають інтересам нації": Талібан заборонив діяльність усіх політичних партій в Афганістані
16:50
на фото Олександр Сирський
Сирський відвідав передові позиції ЗСУ: ухвалив низку важливих рішень для оборони Куп'янська
16:46
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
"Розосередження сил": Гуменюк розповіла про тактику РФ під час нічних атак на Україну
16:44
Оновлено
обстріл Харківщини
Росіяни вдарили по Харківщині, спрацювала ППО
16:41
Фінляндія
Найбільший в ЄС: Фінляндія створить стратегічний резерв запасів на тлі загроз із боку РФ, - Bloomberg
16:40
Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ
Зінченко остаточно відновився від травми
16:38
Ексклюзив
білоруські гелікоптери
Військової загрози для Литви з території Білорусі немає і не буде, - ексміністр оборони Лінкявічюс
16:33
Оновлено
О. Тандир на суді
Адвокат судді Тандира розповіла, що сім'я вбитого нацгвардійця отримала компенсацію, вдова заявила, що відмовилася від грошей
16:32
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
"У них на кордонах сидить Росія": посол Корнійчук про причину, з якої Ізраїль відмовляється надавати Україні ППО
16:25
БЕБ, Бюро економічної безпеки
Андрій Пащук приступив до виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки
16:21
«Миколаїв – нескорений» виставка до Дня Незалежності України
Проєкт "Міста-герої": у Миколаєві презентували виставку до Дня Незалежності
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV