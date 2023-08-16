Про це пише пропагандистське видання ТАСС посилаючись на заяву Головної військової прокуратури Росії.

Так званий верховний суд звинувачує засуджених військових полку Азов у "обстрілі житлових будинків "ДНР" під час відступу весною 2022 року".

Що відомо про полон військових з Азовсталі

Маріуполь опинився в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. Росія захопила місто 20 травня 2022 року – після тривалої важкої оборони міста.

16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.

11 серпня тогоріч мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України

19 серпня 2022 року стало відомо, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планувала здійснити показове судилище над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців.

Проте судилище було перенесено на невизначений термін.

16 травня родини захисників Азовсталі закликали повернути з полону понад 1900 бійців, серед яких понад 700 азовців.

11 червня Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонної служби. Серед них 4 азовці.

У середу, 14 червня, Росія провела у Ростові-на-Дону фарсовий "суд" над 22 азовцями, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Серед засуджених було вісім жінок і 14 чоловіків, зокрема екскомандир роти.

Також сьогодні, 16 серпня, в окупованому Донецьку на підконтрольний РФ території суд "засудив" військовополоненого азовця з Волині Андрія Богдана до 25 років колонії суворого режиму. Матір про "вирок" дізналася із соцмереж.