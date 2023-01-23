Окупанти обстріляли Антонівку на Херсонщині, загинув чоловік

Про це повідомив в telegram-каналі Херсонської ОВА.

Відомо, що уламки снарядів розбили вікна та понівечили стіни, на подвір'ї загинув чоловік.

"Його життя забрав уламок ворожого боєприпасу, випущеного росіянами по мирним жителям", - йдеться у дописі.

За добу 19 січня загарбники 90 разів гатили по Херсонській області, населені пункти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та БПЛА.

22 січня, окупанти обстріляли місто Олешки на Херсонщині, внаслідок чого було знищено школу й вибито вікна в житлових будинках.

Збройні Сили України уразили катер мирних жителів, який рашисти привласнили та намагалися висадити диверсійно-розвідувальну групу на Потьомкінських островів поблизу Херсона.

22 січня російські загарбники гатили по мирних жителях на території Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранені три мирних жителі.

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