Окупанти обстріляли Куп'янськ ракетами С-300, спалахнула пожежа понад 300 кв. м
Вранці 5 грудня росіяни обстріляли ракетами С-300 Куп'янськ на Харківщині, на СТО спалахнула пожежа площею понад 300 кв. м, за попередніми даними загинула жінка
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
Зазначається, що атака на цивільну інфраструктуру відбулась після 4 ранку. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів загинула жінка, детальна інформація уточнюється.
Влучанням одного з боєприпасів зруйновано СТО на площі 300 кв.м., загорілись залишки його конструктивних елементів та автомобіль на площі 10 кв.м. Також пошкоджені 2 домоволодіння, що розташовані поруч.
Окрім цього, окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Синєгубов зазначає, що протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів 2 людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що на Ізюмщині. Обоє госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній.
- 2 грудня Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці на Харківщині, постраждали дві жінки.
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