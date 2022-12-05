Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Зазначається, що атака на цивільну інфраструктуру відбулась після 4 ранку. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів загинула жінка, детальна інформація уточнюється.

Влучанням одного з боєприпасів зруйновано СТО на площі 300 кв.м., загорілись залишки його конструктивних елементів та автомобіль на площі 10 кв.м. Також пошкоджені 2 домоволодіння, що розташовані поруч.

Окрім цього, окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Синєгубов зазначає, що протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів 2 людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що на Ізюмщині. Обоє госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній.

2 грудня Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці на Харківщині, постраждали дві жінки.

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