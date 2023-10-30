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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти підтягують війська під Авдіївку, найближчими днями очікується хвиля штурмів, - начальник МВА Барабаш
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Окупанти підтягують війська під Авдіївку, найближчими днями очікується хвиля штурмів, - начальник МВА Барабаш

30 жовтня, 2023 понедiлок
08:19
Війна з Росією

Окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телеканалу  Еспресо.

"Все без змін, ситуація під Авдіївкою складна. Ворог тисне, намагається штурмувати позиції. Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля", - повідомив Барабаш.

Він розповів про ситуацію з Авдіївським териконом.

"Терикон - сіра зона. Зараз дуже багато засобів розвідки, які дозволяють контролювати дуже великі площі та дороги. Якби ЗСУ перебували на цьому териконі, були б постійно під обстрілами артилерії. В принципі, це те що ми зараз робимо. Окупанти туди лізуть, ми їх знищуємо, все дуже просто", - додав Барабаш.

  • В Інституті вивчення війни вважають, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ в довгостроковій перспективі.
  • Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та поділився ситуацією на фронті.
  • Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.
  • 28 жовтня в міністерство оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.
  • 29 жовтня в "Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна повідомили, що за останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тисяч своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин.
  • Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб "посадити" Україну за стіл перемовин.
  • Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що як і в Бахмута, місією Авдіївки може стати нищення великої кількості ворога.
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окупанти
Авдіївка
Військові новини
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