Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Мобільний оператор на території Маріуполя вже сказав, що всі отримувачі послуги від цього оператора мають пройти реєстрацію. Спочатку окупації це відбувалося без паспорта, тепер вони починають перереєстрацію. Це означає, що кожний телефон буде прив’язаний до конкретного власника і буде відносно легко знайти по трафіку хто передавав дані чи мав зв'язки з Україною", - розповів Петро Андрющенко.

Таким чином російські окупанти намагаються вести боротьбу з українським спротивом.

"Ми розуміємо, що з цим робити, але буде складніше трохи, й особливо людям у місті, які просто не знаючи, можуть щось передавати. Тому посилюємо зі свого боку роботу з роз'ясненням, як залишитися в безпеці, коли ти передаєш дані, якщо це просто стосується мешканців. Це частина репресій, фінальна точка. Навіть арешти не допомагають вже", - пояснив радник мера Маріуполя.

Андрющенко наголосив, що користувачі Android помітили приховані сторонні програми на своїх телефонах: "Чим це загрожує - фактично твій смартфон стає відкритою книгою, ворог може користуватися камерою, яка є на смартфонах, має доступ до мікрофона, навушників".