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Окупанти починають перереєстрацію сім-карт для боротьби зі спротивом, - радник мера Маріуполя Андрющенко

22 травня, 2023 понедiлок
12:05
Війна з Росією Маріуполь

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російський оператор "Фенікс" оголосив перереєстрацію сім-карт для боротьби зі спротивом

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Мобільний оператор на території Маріуполя вже сказав, що всі отримувачі послуги від цього оператора мають пройти реєстрацію. Спочатку окупації це відбувалося без паспорта, тепер вони починають перереєстрацію. Це означає, що кожний телефон буде прив’язаний до конкретного власника і буде відносно легко знайти по трафіку хто передавав дані чи мав зв'язки з Україною", - розповів Петро Андрющенко.

Таким чином російські окупанти намагаються вести боротьбу з українським спротивом.

"Ми розуміємо, що з цим робити, але буде складніше трохи, й особливо людям у місті, які просто не знаючи, можуть щось передавати. Тому посилюємо зі свого боку роботу з роз'ясненням, як залишитися в безпеці, коли ти передаєш дані, якщо це просто стосується мешканців. Це частина репресій, фінальна точка. Навіть арешти не допомагають вже", - пояснив радник мера Маріуполя.

Андрющенко наголосив, що користувачі Android помітили приховані сторонні програми на своїх телефонах: "Чим це загрожує - фактично твій смартфон стає відкритою книгою, ворог може користуватися камерою, яка є на смартфонах, має доступ до мікрофона, навушників".

  • Ввечері п'ятниці, 19 травня, стало відомо, що в передмісті Маріуполя та районі аеропорту сталась бавовна. У результаті вибухів загинули 24 російських військовослужбовців, ще 37 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
  • Після вибухів, що напередодні пролунали у Маріуполі, російські загарбники переміщуються в місто Новоазовськ, яке розташоване на узбережжі Азовського моря, на схід від Маріуполя.
Росія
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Петро Андрющенко
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