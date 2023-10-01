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Окупанти посилюють мобілізаційні заходи серед українців,- мер Мелітополя Федоров

1 жовтня, 2023 неділя
10:00
Війна з Росією окупанти Бердянськ

Ворог намагається провести мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсоньскої області та поставити всіх на військовий облік

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в етері телеканалу "Еспресо".

"2 дні тому всім лікарям, що знаходяться в тимчасовій окупації, поставили команду принести військовий квиток на роботу, щоб їх поставили на військовий облік. Це перший крок, а наступним кроком буде вимушена мобілізація", - заявив Федоров.

За його словами, зараз окупанти намагаються обійти примусову мобілізацію декількома шляхами. Перш за все, окупанти намагаються купити людей.

"Вони пропонували підписати контракти з заробітною платою 200 тисяч рублів та 180 тисяч рублів за підписання цього контракту, але ніхто не підписав. Зараз росіяни намагаються створити так званні "охоронні фірми", які начебто будуть охороняти правопорядок в тилових окупованих містах. Якщо щось трапиться під час несення служби в тилових містах охоронної структури, родина отримає виплату в розмірі 5 млн рублів або за поранення 3 млн рублів", - розповів Федоров.

Якщо такі "правила" диктуються, охороняти вони будуть передову лінії окопів на Запорізькому напрямку, додав мер Мелітополя.

Що відомо про "мобілізацію" на ТОТ

У Генштабі інформують, що через катастрофічні втрати в армії у віддалених регіонах РФ та на тимчасово окупованих територіях України найближчим часом розпочнеться масова примусова мобілізація населення. До збройних сил планують призвати від 400 до 700 тисяч осіб.

3 вересня на тимчасово окупованих територіях окупанти призупинили депортацію населення й активізували роботу військкоматів для збільшення явки на псевдовиборах та прискорення мобілізації. 

4 вересня партизанський рух Атеш повідомив, що після незаконних псевдовиборів в окупованому Криму 12 вересня окупанти планують активізувати процес мобілізації, для цього банки передають інформацію про своїх клієнтів російським військкоматам.

Також Центр національного спротиву заявляв, що Росія намагається прискорити "мобілізацію" на окупованих територіях Луганської області в рамках проведення фейкових виборів.  

14 вересня стало відомо, що Кремль наказав пропаганді не згадувати про нову мобілізацію в РФ.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов в етері телеканалу "Еспресо" закликав уникати мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Якщо є можливість купити довідку, уникнути отримання паспорта, то це треба зробити.  

25 вересня мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники почали проводити мобілізацію та змушувати українців підписувати контракти з армією ворога. 

Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
мобілізація
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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