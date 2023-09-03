Окупанти призупинили депортацію населення і активізували роботу військоматів для збільшення явки на псевдовиборах у ТОТ

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

Росіяни намагаються забезпечити необхідну явку на "виборах" 10 вересня через залучення до "голосування" якомога більшої кількості населення. Для цього з початку серпня окупанти припинили організоване вивезення громадян України з ТОТ на територію РФ.

"3 початку цього року окупанти вивезли на територію РФ близько 28 тис. осіб різного віку лише з ТОТ Донецької та Луганської областей", - повідомляє центр.

Активізація роботи військкоматів на ТОТ

"Військові комісаріати" окупантів на ТОТ Луганщини отримали вказівку пришвидшити постановку на військовий облік "призовників" та "військовозобовʼязаних" з-поміж жителів окупованого регіону.

Центр передбачає, що таким чином, окупанти планують прискорити темпи мобілізації, зокрема під час псевдовиборів уточнять списки осіб, які можуть потрапити під мобілізацію.

"Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на "виборчих дільницях" в тому числі українські паспорти та посвідчення водія", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про псевдовибори на ТОТ

31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.

29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Також Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені.

Крім цього, Служба безпеки ідентифікувала особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Речник Європейської комісії Петер Стано оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

За допомогою БПЛА Сили Оборони поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати псевдовибори окупантів, які 8 вересня мають офіційно розпочатись в дільницях.

2 вересня Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, зауважив, що у псевдовиборах будуть брати участь приблизно 62% кандидатів - громадян РФ, які до цього часу не проживали на тимчасово окупованих територіях України. А у списках виборців заявлено близько 50% людей, які теж ніколи не мешкали на цих територіях.