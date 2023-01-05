Окупанти зосередили нові удари вже не на Бахмуті, а на Соледарі, - військовий аналітик Гетьман
Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман наголосив, що окупантам вже не вдалося захопити всю територію Донеччини та місто Бахмут до Нового року і скоріш за все не вдасться
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Пік бойових дій припав на середину грудня минулого року. Зараз на Бахмутському напрямку бої стають менш інтенсивними. ЗСУ додали туди людей, техніку та озброєння, щоб продовжувати тримати місто і не дати ворогу його захопити. Окупанти вже пів року штурмують Бахмут, змінюючи тактику та зробивши невеликі штурмові групи", - зазначив Гетьман.
За словами військового аналітика, розглядати Бахмут, як плацдарм з військової точки зору неможливо.
"Стратегічне значення можуть мати міста, які розташовані неподалік. По-перше, це Костянтинівка, де є залізничний вузол. Зараз вони зосередили основні удари вже не на Бахмуті, а на Соледарі, що неподалік. У Соледарі є багато соляних шахт, і загарбники вирішили, що в тих шахтах ЗСУ тримають техніку, але це неможливо", - підкреслив Гетьман.
- WSJ припускає, що РФ могла перекинути основні наступальні сили з Бахмута на Соледар.
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