Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 31 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У суботу, 31 липня, у Токіо за медалі Олімпіади-2020 продовжать боротись українські спортсмени.



Еліна Світоліна змагатиметься у матчі за третє місце одиночного турніруі, а плавець Владислав Бухов у півфіналі на дистанцію 50 м вільним стилем.





03:00 - Легка атлетика. Біг 400 м з бар'єрами. Вікторія Ткачук, Рижикова Анна, Марія Миколенко



03:30 - Легка атлетика. Метання диска. Наталія Фокіна-Семенова



05:16 - Плавання. 50 м вільним стилем. Владислав Бухов



07:00 - Спортивна гімнастика, стрибки на батуті. Микола Просторов



10:30 - Теніс. Матч за бронзу одиночного розряду. Еліна Світоліна



13:10 - Легка атлетика. Стрибки у довжину. Владислав Мазур

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За сім змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.



З трьома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 58-е місце.

Лідирує з 18-ма золотими, 9-ма срібними та 11-ма бронзовими медалями Китай.



