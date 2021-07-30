Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 31 липня
У восьмий змагальний день, у суботу, 31 липня, за бронзову медаль змагатиметься тенісистка Еліна Світоліна
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 31 липня, у Токіо за медалі Олімпіади-2020 продовжать боротись українські спортсмени.
Еліна Світоліна змагатиметься у матчі за третє місце одиночного турніруі, а плавець Владислав Бухов у півфіналі на дистанцію 50 м вільним стилем.
03:00 - Легка атлетика. Біг 400 м з бар'єрами. Вікторія Ткачук, Рижикова Анна, Марія Миколенко
03:30 - Легка атлетика. Метання диска. Наталія Фокіна-Семенова
05:16 - Плавання. 50 м вільним стилем. Владислав Бухов
07:00 - Спортивна гімнастика, стрибки на батуті. Микола Просторов
10:30 - Теніс. Матч за бронзу одиночного розряду. Еліна Світоліна
13:10 - Легка атлетика. Стрибки у довжину. Владислав Мазур
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За сім змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.
З трьома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 58-е місце.
Лідирує з 18-ма золотими, 9-ма срібними та 11-ма бронзовими медалями Китай.
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