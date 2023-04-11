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Омбудсмена РФ Москалькову виключили з міжнародної мережі правозахисних організацій

11 квітня, 2023 вiвторок
19:48
війна з Росією

11 квітня Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів про виключення російської омбудсменки Тетяни Москалькової з Європейської мережі правозахисних інституцій

Про це інформує Дмитро Лубінець.

"Сьогодні взяв участь в процесі голосування за виключення Інституції Уповноваженої з прав людини в Російській Федерації із членів ENNHRI. В голосуванні взяли участь члени ENNHRI зі статусом А", - наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Це вперше в історії існування Європейської мережі інституцій із захисту прав людини, коли виключають одного із членів.

Лубінець розповів, що підставою стало те, що російська омбудсменка провадила свою діяльність всупереч меті, яка визначена статутом ENNHRI. 

"Під час свого виступу омбудсман Російської Федерації заявила про вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, напевно передчуваючи негативний результат голосування для їхньої інституції. Також використовувала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів, що чути від представника країни-агресорки було дуже дивно", - коментує український омбудсман.

Уповноважений Верховної Ради України відзначив, що країна-спонсорка тероризму Росія не звертає уваги на порушення прав людини з її боку: обстрілює мирні міста, руйнує домівки, вбиває, катує, викрадає українських дітей, утримує в полоні мирне населення та не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Росія чинить геноцид нашого народу і порушує всі норми міжнародного гуманітарного права тому і має бути виключена зі всіх міжнародних організацій. Світ бачить правду і робить висновки. Вдячний моїм друзям та колегам, які проголосували за виключення інституції, яка не відповідає меті існування інституції з прав людини в цілому та використовує європейські платформи для висловлення політичних гасел із російської пропаганди", - додав Лубінець.

  • 18 січня в етері Еспресо Лубінець зазначив, що РФ вивезла десятки тисяч дітей з України та не дає інформацію про них.
  • Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі у Страсбурзі з директором Департаменту Ради Європи щодо боротьби з дискримінацією Генерального директорату з питань демократії та людської гідності Йєруном Шоккенбруком обговорив із ним питання депортації українських дітей.
  • 1 березня Юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська повідомила, що Російська Федерація від початку агресії проти України депортувала на свою територію понад 1,5 млн українських дітей.
  • 9 березня українські хакери зламали пошту та хмарне сховище батька російської дитячої омбудсменки, Олексія Львова-Бєлова, і виявили там порно з неповнолітніми.  
  • Раніше російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявила, що українська сторона не виявила бажання забрати 70 своїх військовополонених під час останнього обміну, начебто є список. 
  • Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук звернулася до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової та російського уповноваженого з прав дітей Марії Львової-Бєлової та попросила надати списки українських сиріт, які перебувають на окупованих територіях і депортовані до РФ.  
російська армія
ВРУ
окупанти
воєнні злочини Росії
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