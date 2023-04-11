Про це інформує Дмитро Лубінець.

"Сьогодні взяв участь в процесі голосування за виключення Інституції Уповноваженої з прав людини в Російській Федерації із членів ENNHRI. В голосуванні взяли участь члени ENNHRI зі статусом А", - наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Це вперше в історії існування Європейської мережі інституцій із захисту прав людини, коли виключають одного із членів.

Лубінець розповів, що підставою стало те, що російська омбудсменка провадила свою діяльність всупереч меті, яка визначена статутом ENNHRI.

"Під час свого виступу омбудсман Російської Федерації заявила про вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, напевно передчуваючи негативний результат голосування для їхньої інституції. Також використовувала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів, що чути від представника країни-агресорки було дуже дивно", - коментує український омбудсман.

Уповноважений Верховної Ради України відзначив, що країна-спонсорка тероризму Росія не звертає уваги на порушення прав людини з її боку: обстрілює мирні міста, руйнує домівки, вбиває, катує, викрадає українських дітей, утримує в полоні мирне населення та не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Росія чинить геноцид нашого народу і порушує всі норми міжнародного гуманітарного права тому і має бути виключена зі всіх міжнародних організацій. Світ бачить правду і робить висновки. Вдячний моїм друзям та колегам, які проголосували за виключення інституції, яка не відповідає меті існування інституції з прав людини в цілому та використовує європейські платформи для висловлення політичних гасел із російської пропаганди", - додав Лубінець.