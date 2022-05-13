"Он там в туалет хотел сильно... он пошёл – мы его в спину": окупант розповів матері, як розстріляв українського військовополоненого

Про це інформує на сторінці у фейсбук Служба безпеки України.

"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь". Всё, он пошёл – мы его в спину", – розповів окупант.

Матір не одразу зрозуміла свого сина: "Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают". Але син уточнив: "Та нет, это мы его расстреляли".

СБУ задокументувала ще один факт порушення військовими РФ Женевської конвенції.

"Проводиться системна робота, пов’язана зі збором доказів щодо жорстокого поводження окупантів з військовополоненими. У тому числі, завдяки перехопленим розмовам. Робимо усе можливе, щоб встановити і притягнути до відповідальності кожного окупанта, який чинив звірства на нашій землі", – додають у пресслужбі.

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 12 травня.

Шахраї намагаються ошукати вимушених переселенців за допомогою фейкового чат-боту єПідтримки.

Також ​​Росія почала активно ширити дезінформацію про нібито провокації українських спецслужб у Дніпрі.

Армія РФ продовжує залякувати та шантажувати українців на тимчасово окупованих територіях. Зафіксовані випадки у Бердянську, Херсоні та на Донеччині.

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