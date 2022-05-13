"Он там в туалет хотел сильно... он пошёл – мы его в спину": окупант розповів матері, як розстріляв українського військовополоненого
СБУ перехопило розмову окупанта з матір'ю, де військовий зізнається, як вбив українського полоненого вистрілом у спину за те, що той попросив дозволу використати туалет
Про це інформує на сторінці у фейсбук Служба безпеки України.
"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь". Всё, он пошёл – мы его в спину", – розповів окупант.
Матір не одразу зрозуміла свого сина: "Вот они так и делают, сволочи… своих расстреливают". Але син уточнив: "Та нет, это мы его расстреляли".
СБУ задокументувала ще один факт порушення військовими РФ Женевської конвенції.
"Проводиться системна робота, пов’язана зі збором доказів щодо жорстокого поводження окупантів з військовополоненими. У тому числі, завдяки перехопленим розмовам. Робимо усе можливе, щоб встановити і притягнути до відповідальності кожного окупанта, який чинив звірства на нашій землі", – додають у пресслужбі.
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