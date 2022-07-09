Оперативна пауза противника підтверджує його величезні втрати, - генерал Маломуж

Таку думку висловив генерал армії України в етері Еспресо.



"Американські та британські аналітики системно моніторять ситуацію на лінії зіткнення й отримують інформацію від ЦРУ та МІ-6, що відповідає дійсній ситуації. Йдеться про надзвичайно величезні втрати російських військ та агресивних формувань щодо взяття Сєверодонецька та Лисичанська. Тому, що поставлено завдання, як колись Сталін та Жуков ставили, захопити міста у найближчий період, наприклад, до 9 травня, потім до 1 червня, то до 25 червня. І кожного разу Путін говорив, що нас терміни не цікавлять. Але дуже цікавлять, бо він знімав генералів, командувачів і постійно погрожував Шойгу, тому були кинуті всі сили, а тепер і всі резерви вичерпані", - зазначив генерал армії.



Микола Маломуж підкреслив, що виснажені основні ворожі резерви, саме для проведення стратегічних наступальних операцій, якими вони передбачали та сподівалися швидко захопити Луганську область, а потім відразу перекинутися на Донецьку область, але сил не вистачає.



"Залишилися ті резерви, які зараз продовжують обстріли та тактичні контратаки на деяких напрямках, таких, як Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ, також Харківський напрям, який їм загрожує завдати удару з тилу. Частково намагаються якоюсь мірою активізуватися у Запорізькому регіоні, щоб ми не робили наступальні операції та не викинули противника з Запорізької області. Не вистачає у ворога сил і для посилення Херсонського напрямку. Наразі там ми проводимо поступові тактично-наступальні операції, звільняємо міста та села і немає у росіян потуг змістити величезні контингенти", - зауважив генерал.



Маломуж розповів, що по Луганщині розвідка і радіоперехвати давали інформацію, що у деяких підрозділах ворога, наприклад, якщо це рота, у якій приблизно має бути 120 осіб, залишилося 15-20, а в одній роті, навіть, 6. Це говорить про те, що частина з них небоєздатна.



"Тому росіяни взяли не просто паузу, а вони були розбиті. Тепер їм потрібно або поповнити війська, або реорганізувати, тобто звести п'ять підрозділів в один. Очевидно, ця пауза у них від того, що вони мають величезні втрати. І наступальна операція, яку вони планували на Донецьку область, як другий етап, і швидко захопити Краматорськ або Слов'янськ, у них не виходить", - відзначив Маломуж.



Генерал додав, що Путін сьогодні намагається вести гру, аби примусити Україну до миру. Тобто, він з одного боку, начебто, організовує паузу і на цьому фоні погрожує Україні розпочати війну, яку "ми ще не починали", або розпочати переговори.



"Вже майже 37 тисяч осіб загинуло і 60 тисяч поранено у російській армії, тобто 100 тисяч практично нейтралізованих, а вони "ще не починали". Ще не вбивали наших людей, не знищували міста – нічого не було. Але у той же момент ми чуємо: якщо не готові на переговори, то розпочнемо цю війну і поставимо ще гірші умови. Очевидно, що ці постійні погрози від безсилля", - підсумував Микола Маломуж.

Захисники України відбили штурм окупантів поблизу Соснівки на Харківщині і придушили спробу захопити Богородичне на Донеччині. Також військові дали відсіч ворогам на Краматорському і Бахмутському напрямках

Росія найближчим часом працюватиме над можливістю наступу на Краматорськ і Слов'янськ

Аналітик Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог продовжує наступ від Ізюма на Слов‘янськ, але обмеженими силами