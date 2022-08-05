Опівдні на Херсонщині пролунало декілька вибухів, ЗСУ атакують логістичні вузли окупантів, - херсонський журналіст Нікітенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні, 5 серпня, близько оповідня надійшла інформація, що на Херсонщині відбулося декілька вибухів, які було чути у районах Нової Каховки та Олешків. Скоріше за все, ЗСУ атакують логістичні вузли росіян. Як нам відомо, ворожа логістика вже порушена зруйнованими мостами, і зараз далі перериваються логістичні шляхи противника", - зазначив журналіст.

Сергій Нікітенко додав, що окупанти ремонтують залізничний міст, який значно легше привести до ладу, ніж Антонівський автомобільний міст, що постраждав набагато більше. Щодо автомобільного мосту, то там відбувається косметичний ремонт дорожнього полотна, відповідно, військова техніка та вантажівки по ньому поки не поїдуть, тільки легковий транспорт.