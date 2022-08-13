Опозиція звинуватила уряд ФРН у недостатній допомозі Україні та "щоденних сотнях жертв", - Bild

Про це пише видання Bild.

"Федеральна Республіка Німеччин могла б зробити більше раніше. Уряд повинен був швидко зробити те, що німецький Бундестаг вирішив 28 квітня, а саме поставити важку техніку в більших масштабах", - сказав він.

За його словами, навіть зараз не все, що можливо, доставляється.

"У цьому плані ми все ще не допомагаємо Україні в необхідному обсязі. І це продовжує цю жорстоку війну, яка тепер стає виснажливою війною на виснаження з сотнями втрат щодня. Це закінчиться лише тоді, коли жодна сторона не зможе розраховувати на додаткові здобутки території. Але, на жаль, війна ще не в цьому", - сказав очільник партії.

Умовою для переговорів між Україною та Росією, за словами консервативного політика, буде те, що Україна зміцніє настільки, що Росія не зможе захопити додаткові території.

"Тільки коли війна підійде до того пункту, що для Росії більше невигідно її продовжувати, будуть можливі переговори", - констатував Мерц.

У квітні ми писали, що Фрідріх Мерц критикує канцлера Шольца за те, що той затримує постачання Україні важкого озброєння.

У травні лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС зустрівся з президентом Володимиром Зеленським під час візиту в Україну.

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