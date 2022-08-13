English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Опозиція звинуватила уряд ФРН у недостатній допомозі Україні та "щоденних сотнях жертв", - Bild

Опозиція звинуватила уряд ФРН у недостатній допомозі Україні та "щоденних сотнях жертв", - Bild

13 серпня, 2022 субота
21:42
Світ Фрідріх Мерц

Лідер головної опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц заявив, що уряд Німеччини сприяв затягуванню війни через нерішучість щодо постачання важкого озброєння

Про це пише видання Bild. 

"Федеральна Республіка Німеччин могла б зробити більше раніше. Уряд повинен був швидко зробити те, що німецький Бундестаг вирішив 28 квітня, а саме поставити важку техніку в більших масштабах", - сказав він.

За його словами, навіть зараз не все, що можливо, доставляється.

"У цьому плані ми все ще не допомагаємо Україні в необхідному обсязі. І це продовжує цю жорстоку війну, яка тепер стає виснажливою війною на виснаження з сотнями втрат щодня. Це закінчиться лише тоді, коли жодна сторона не зможе розраховувати на додаткові здобутки території. Але, на жаль, війна ще не в цьому", - сказав очільник партії.

Умовою для переговорів між Україною та Росією, за словами консервативного політика, буде те, що Україна зміцніє настільки, що Росія не зможе захопити додаткові території.

"Тільки коли війна підійде до того пункту, що для Росії більше невигідно її продовжувати, будуть можливі переговори", - констатував Мерц.

  • У квітні ми писали, що Фрідріх Мерц критикує канцлера Шольца за те, що той затримує постачання Україні важкого озброєння.
  • У травні лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС зустрівся з президентом Володимиром Зеленським під час візиту в Україну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Німеччина
війна з Росією
Олаф Шольц
Читайте також:
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
11 серпня, 2022 четвер
"Россиян имеют и имеют, а те огрызнуться не могут". ГУР перехопила розмову окупанта з дружиною, у якій обговорюють вибухи в Криму
Дніпропетровщина, Нікополь
12 серпня, 2022 п'ятниця
Жителів Миколаївщини, Херсонщини і півдня Дніпропетровщини попереджають про високу загрозу обстрілів
11 серпня, 2022 четвер
"Ми бачили, що їм потрібен ще тиждень, два, три": Резніков пояснив, чому наступ РФ виявився несподіваним для влади України
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.78
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
13 серпня
21:35
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Путін витягнув свій останній козир: все вирішиться найближчими днями, - Піонтковський
21:28
Миколаїв після обстрілу в ніч з 3 на 4 серпня 2022 року
Близько 20:00 росіяни обстріяли Миколаєв. Є поранений
21:16
Австрія
У Австрії трапилося ДТП за участі українського військового аташе
21:16
Енергодар в окупації
В окупованому Енергодарі ковбаса продається по 500 грн за кг, за сирний продукт просять 600 грн. - Бі-бі-сі
21:07
"Явка обов'язкова". Жителям Петербургу телефонують з військкоматів та надсилають повістки, - росЗМІ
"Явка обов'язкова". Жителям Петербургу телефонують з військкоматів та надсилають повістки, - росЗМІ
20:57
Ексклюзив
Я впевнений на 95%, що росіяни відмовляться від референдуму 11 вересня на окупованих територіях, - голова Комітету виборців України Кошель
20:42
нафта корабель
США стверджують, що Індія приховувала російське походження експортованого нею палива
20:20
Ексклюзив
білоруські військові
Сценарій входження білоруських збройних сил в Україну можливий лише разом з російськими військами, - білоруський опозиціонер Латушко
20:17
Петро Порошенко допомагає ЗСУ
Куплені Фондом Порошенка і волонтерами дрони Autel передали бійцям Сил Спеціальних Операцій
20:13
Нова Каховка
У Новій Каховці зафіксовано приліт по позиціях армії РФ, - Хлань
20:02
окупанти в Херсоні
20 відсотків російської армії в України вже розгромлено, - Залужний
19:36
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Звільнення Херсона призведе до зламу путінської системи, тому Путін бореться за своє підле життя, - Піонтковський
19:33
Ілюстративне зображення продажу гуманітарної допомоги
Продавав амуніцію та авто: у Хмельницькому поліцейські затримали чоловіка, який наживався на допомозі для військових
19:16
Оновлено
Маріуполь
У Маріуполі вибухнув пункт прийому металу, - радник міського голови
19:06
ЗСУ відбили атаки окупантів і завдали втрат на Харківщині та Херсонщині
18:59
В районі Авдіївки тривають жорстокі бої, - Генштаб ЗСУ
18:45
Кремль почав приховану "промислову мобілізацію"
Кремль почав приховану "промислову мобілізацію"
18:31
КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом
Війна має закінчитися визволенням Криму, - Подоляк
18:06
загинув свічка
На війні загинув колишній сільський голова з Черкащини
17:52
Внаслідок обвалу сцени на іспанському музичному фестивалі одна людина загинула, ще 17 травмовані
Внаслідок обвалу сцени на іспанському музичному фестивалі одна людина загинула, ще 17 травмовані
17:49
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
"Це не наша війна і нас там немає": Хезболла відповіла щодо рекрутування росіянами ліванських воїнів
17:32
Запорізька АЕС
Інженер з Запорізької АЕС пояснив, як там може повторитися ядерна катастрофа у Фукусімі
17:30
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Щоб завершити війну до зими - вистачить звільнити Херсон, - Піонтковський
17:17
окупанти
Командири армії РФ тікають з Херсону та правобережжя Херсонщини, - Кім
16:53
Гаубиці Zuzana2
Перші чотири гаубиці Zuzana уже доставили українським військовим
16:43
Найпопулярніший туристичний об’єкт Литви не прийматиме туристів з РФ
16:30
Канада
Українці двічі на місяць можуть безплатно полетіти до Канади
16:28
У Ірпені відкрили модульне містечко для 352 мешканців, які втратили дах над головою
16:27
Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух, - мер
16:15
протест жінок у Кабулі
Талібан розігнав протест жінок у Кабулі
16:06
Окупанти перетворили Маріуполь на місто стихійних смітників, - міськрада
15:50
Ексклюзив
ЗСУ знищують окупантів
На Донеччині противник скаженіє та з останніх сил намагається прориватися, але всі ворожі атаки відбиваються, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
15:48
телеведуча
Синоптик Наталка Діденко попередила про спеку, дощі та грози в Україні 14 серпня
15:45
літак МІГ-29
Словаччина відправить до України винищувачі МіГ-29 у вересні
15:45
Михайло Подоляк
Російський паспорт є квитком в один кінець, до всесвіту Орвелла, – Подоляк про паспортизацію окупованих територій
15:44
Судно, яке вийшло з порту "Чорноморськ"
Перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, залишило порт Чорноморськ
15:42
Віктор Ляшко
Росія блокує доступ до ліків на окупованих територіях, - Ляшко
15:41
Ексклюзив
Роман Костенко
Ворог зазнає втрат на напрямках, де намагався покращити своє положення, - полковник СБУ Костенко
15:19
збили безпілотник
У небі над Одещиною ЗСУ збили російський дрон
15:15
ДБР викрило чиновників із Запоріжжя, які щодня "заробляли" по 2 млн. грн на схемі з лінією розмежування
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV