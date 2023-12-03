Орбан грає на два фронти з Росією та ЄС, - директор Інституту центральноєвропейської стратегії

Про це Тужанський розповів у вечірньому етері Еспресо.

Коментуючи інформацію про те, що Угорщина в останні роки отримує велику кількість російського газу, експерт сказав, що колись так було і в нашій країні.

"Як колись було в Україні із цими усіма схемами, там дуже важливо подивитися справжню схему постачання російського газу до Угорщини, ціноутворення, які компанії на чому заробляють, яка кінцева ціна. Бо Орбану потрібні гроші, а Росія використовує газ для впливу. Знаєте у випадку з Орбаном я б не виключав, що це не Путін нав’язує цю модель стосунків, а Орбан може сам ініціювати, тобто ці його торги, про які я говорив раніше в контексті лише Брюсселя, насправді це ж торги одночасно з усіма", - пояснює директор Інституту Центральноєвропейської стратегії.

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Тужанський підкреслив, що така схема прем'єр-міністра Угорщини дуже схожа на те, що робили українські еліти протягом 90-х років: "Бувши дуже короткозорими, вони вважали, що можуть, скажімо так, вимагати хабарі або найкращі умови відразу з усіх сторін. Тільки от наші еліти, на відміну від Орбана, прорахувалися принаймні у тому, що Орбан встиг привести Угорщину в ЄС та НАТО. Ось тут проблема".

Що відомо про останні дії Угорщини щодо України

Раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступу уряду Орбана від принципів верховенства права. Йдеться, зокрема, про переслідування представників ЛГБТ-спільноти.

Після цього Угорщина наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. Також Орбан погрожує заблокувати початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Також уряд Орбана заблокував план військової допомоги ЄС Україні розміром 20 млрд євро і виступив проти посилення санкцій щодо Росії.

Чи брала Угорщина перед Євросоюзом зобов'язання зняти вето після розмороження фінансування від ЄС, наразі невідомо.

9 листопада ЗМІ повідомили, що країни ЄС розглядають альтернативний план фінансування України на випадок, якщо Угорщина накладе вето на поточну пропозицію у розмірі 50 млрд євро.

Євросоюз 23 листопада схвалив виплату 900 млн євро авансових платежів у межах раніше замороженого фонду підтримки економіки Угорщини.