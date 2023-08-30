Орбан заявив, що збереження життя українців важливіше за незалежність країни
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уважає, що Україна за жодних умов не може перемогти Росію, тому пріоритетом має бути не незалежність країни, а життя людей
Про це він сказав в інтерв'ю ексведучому Fox News Такеру Карлсону, який раніше звинувачував Україну в підриві Каховської ГЕС.
На думку Орбана, Україна ніколи не зможе перемогти Росію.
"Це брехня. Це не тільки непорозуміння, це брехня і неможливо. Кожен, хто має справу з політикою і розуміється на логіці, цифрах і даних, знає, що про це не може бути й мови", - заявив політик.
На запитання, чому він так уважає, Орбан відповів, що росіяни кількісно перевершують українську армію.
"Росіяни в цьому набагато сильніші, їх набагато більше, набагато більше, ніж українців", - сказав очільник уряду Угорщини.
При цьому він зазначив, що йому нібито шкода українців.
Водночас, на його думку, "у випадку з Росією має бути вирішено щось набагато важливіше, ніж свобода, яку Захід розглядає як пріоритет", а саме збереження життя українців.
Позиція Угорщини у війні РФ проти України
Представники угорської влади регулярно роблять заяви, які принижують українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні очільник уряду Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.
У травні Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу.
Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.
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