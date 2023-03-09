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Останні заяви Лукашенка свідчать про його страшенний переляк, - Наливайченко

9 березня, 2023 четвер
21:24
війна з Росією Лукашенко

Валентин Наливайченко, народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України, зауважив, що Лукашенко зрозумів після інциденту у Мачулищах, що тепер він вразливий, як і всі його аеродроми з російськими МіГ, Су та А-50

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Валентин Наливайченко дав коментар щодо заяв та звинувачень Лукашенка, які були адресовані до України та президента Зеленського,  про українських диверсантів на території Білорусі під час пошкодження літака А-50 у Мачулищах.

"Більше тисячі кілометрів спільного кордону Білорусі та України так і лишається для нас зараз величезною загрозою. Наше командування "Північ" там тримає досить серйозне угруповання українських військ для оборони України. Я вам скажу, що Лукашенко зараз пішов на такі заяви через страшенний переляк. Його переляк від того, що в 11 км від Мінська на аеродромі у Мачулищах був знищений дронами радіолокаційний літак А-50", - пояснив ексголова СБУ.

Валентин Наливайченко додав, що цей А-50 -  серйозна розвідувальна літаюча станція, яка повністю продивлялася територію України.

"Головне, Лукашенко побачив, що тепер він вразливий, як і всі його аеродроми з російськими МіГ, Су та А-50. Неминуча відплата тепер сокирою зависла над Лукашенком і над його режимом, тому що за ці стрільби по Україні, з території Росії та з використанням території Білорусі, тепер ЗСУ поступово здатні й мають арсенал, щоб реагувати. За рішенням нашого Генштабу ми поки не застосовуємо такі ракети та не знищуємо військову техніку на аеродромах РФ та Білорусі тільки через те, що Україна захищає свою територію, і ця зброя нам потрібна тут. Але і Лукашенко, і Путін добре розуміють, що з часом Україна стає сильніше, а українська армія отримає і матиме зброю для враження військових терористичних об'єктів на території  Білорусі та Росії", - підкреслив Наливайченко.

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Валентин Наливайченко
Олександр Лукашенко
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