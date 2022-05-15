Папа Франциск заявив, що готовий відвідати Маріуполь й допомогти його захисникам, — дружини героїв з Азовсталі
Папа Римський Франциск не виключає можливості відвідати Україну, щоб допомогти евакуювати захисників Азовсталі
Про це під час сьогоднішньої онлайн прес-конференції повідомили дружини захисників Азовсталі, які перебувають на Заході й нещодавно зустрічалися з понтифіком.
"Він піднявся, дуже довго стояв і по поглядах, по жестах було зрозуміло, що він дуже емоційно до нашої проблеми, що він вже в неї давно заглиблений, розуміє про що мова і ми передали фотографії і два листи та ми спитали чи є можливість, чи розглядав він можливість, приїхати до Маріуполя, Запоріжжя для евакуації наших військових, наших всіх хлопців, які там. Він сказав, що загалом спілкувався з кардиналом і він відповів, що це не проблема. Для нас це новий подих, як нова надія", - сказала Катерина Прокопенко.
У середу, 11 травня, Папа Римський Франциск зустрівся з дружинами двох офіцерів Азову, які зараз знаходяться на заводі "Азовсталь".
Юлія Федосюк розповіла, що було помітним як Папа емоційно ставиться до цієї проблеми.
"Було помітно з того як він себе поводив, як він кивав, що він інформаційно та емоційно занурений в це. Він все розумів, все знав. Я так розумію, що він робив пропозиції зі свого боку. Проблема, що це має бути не лише Папа, а всі хто мають хоч якийсь вплив на Путіна і загалом на світову парадигму політичну", - сказала вона.
- 19 березня заступник мера міста Сергій Орлов повідомив, що Азовсталь у Маріуполі повністю знищений ворожими обстрілами.
- 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар сказав, що росіяни скидають територію Азовсталі надпотужні бомби та все що є у них в наявності, окрім ядерної зброї.
- 28 квітня через масові обстріли у підвалах заводу Азовсталь обвалилася частина приміщення польового шпиталю.
- 12 травня всіх цивільних, які були на Азовсталі з українськими військовими, евакуювали. Про це сказав заступник командира полку" Азов "Святослав Паламар.
- 14 травня російські війська за допомогою авіації продовжували масовані бомбардування заводу "Азовсталь", де перебуває багато поранених українських захисників.
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