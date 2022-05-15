Папа Франциск заявив, що готовий відвідати Маріуполь й допомогти його захисникам, — дружини героїв з Азовсталі

Про це під час сьогоднішньої онлайн прес-конференції повідомили дружини захисників Азовсталі, які перебувають на Заході й нещодавно зустрічалися з понтифіком.

"Він піднявся, дуже довго стояв і по поглядах, по жестах було зрозуміло, що він дуже емоційно до нашої проблеми, що він вже в неї давно заглиблений, розуміє про що мова і ми передали фотографії і два листи та ми спитали чи є можливість, чи розглядав він можливість, приїхати до Маріуполя, Запоріжжя для евакуації наших військових, наших всіх хлопців, які там. Він сказав, що загалом спілкувався з кардиналом і він відповів, що це не проблема. Для нас це новий подих, як нова надія", - сказала Катерина Прокопенко.

У середу, 11 травня, Папа Римський Франциск зустрівся з дружинами двох офіцерів Азову, які зараз знаходяться на заводі "Азовсталь".

Юлія Федосюк розповіла, що було помітним як Папа емоційно ставиться до цієї проблеми.

"Було помітно з того як він себе поводив, як він кивав, що він інформаційно та емоційно занурений в це. Він все розумів, все знав. Я так розумію, що він робив пропозиції зі свого боку. Проблема, що це має бути не лише Папа, а всі хто мають хоч якийсь вплив на Путіна і загалом на світову парадигму політичну", - сказала вона.

19 березня заступник мера міста Сергій Орлов повідомив, що Азовсталь у Маріуполі повністю знищений ворожими обстрілами.

19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар сказав, що росіяни скидають територію Азовсталі надпотужні бомби та все що є у них в наявності, окрім ядерної зброї.

28 квітня через масові обстріли у підвалах заводу Азовсталь обвалилася частина приміщення польового шпиталю.

12 травня всіх цивільних, які були на Азовсталі з українськими військовими, евакуювали. Про це сказав заступник командира полку" Азов "Святослав Паламар.

14 травня російські війська за допомогою авіації продовжували масовані бомбардування заводу "Азовсталь", де перебуває багато поранених українських захисників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb