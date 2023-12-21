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Парламент Латвії ухвалив резолюцію на захист депортованих росіянами українських дітей

21 грудня, 2023 четвер
13:39
Світ діти, злочини росії

Парламент Латвії ухвалив резолюцію із закликом до повернення в Україну всіх дітей, незаконно переміщених окупантами на територію Росії та Білорусі

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк зазначила, що це рішення стало ще одним потужним парламентським голосом на захист прав викрадених Росією українських дітей.

"Дуже вдячна керівництву саейми за лідерство й оперативність в прийнятті цієї важливої резолюції та співпереживання за долю примусово вивезених РФ українських дітей. Парламент Латвії рішучим чином засудив незаконне переміщення українських дітей на територію РФ та Білорусі, а також підтримав розслідування Міжнародного кримінального суду щодо осіб, відповідальних за ці злочини", - сказала Кондратюк.

Окрім того, парламент Латвії:

  • закликав міжнародні організації, зокрема ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста, відігравати активну роль у поверненні українських дітей додому;
  • підтримав міжнародну коаліцію за повернення українських дітей та закликав інші країни долучатися до цієї місії та ухвалити подібні резолюції.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

Україна
Латвія
Війна з Росією
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