Про це повідомляє Wall Street Journal.

За інформацією видання, Пентагон створив "команду тигрів", до якої увійшла група високопосадовців, ще у серпні.

Її було сформовано, аби прискорити продаж зброї союзникам та дружнім країнам, оскільки це набуло особливої ​​актуальності через війну РФ проти України та напруженість у відносинах між США та Китаєм.

За даними видання, робочу групу було створено з метою прискорити постачання американських безпілотників, вогнепальної зброї, вертольотів, танків та іншого озброєння партнерам та союзникам. Зокрема тим, які передали зброю Україні, а тепер потребують відновлення власних арсеналів.

Пентагон наразі не прокоментував цієї інформації.

Президент США Джо Байден 2 вересня звернувся до конгресу з проханням виділити $13,7 млрд на надзвичайні потреби України

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb