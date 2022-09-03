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Пентагон створив "команду тигрів" для прискорення постачання зброї союзникам, - WSJ

3 вересня, 2022 субота
09:18
війна з Росією Пентагон

У США створили групу високопосадовців, які працюватимуть над прискоренням продажу зброї союзникам, які надали військову допомогу Україні

Про це повідомляє Wall Street Journal.  

За інформацією видання, Пентагон створив "команду тигрів", до якої увійшла група високопосадовців, ще у серпні. 

Її було сформовано, аби прискорити продаж зброї союзникам та дружнім країнам, оскільки це набуло особливої ​​актуальності через війну РФ проти України та напруженість у відносинах між США та Китаєм. 

За даними видання, робочу групу було створено з метою прискорити постачання американських безпілотників, вогнепальної зброї, вертольотів, танків та іншого озброєння партнерам та союзникам. Зокрема тим, які передали зброю Україні, а тепер потребують відновлення власних арсеналів. 

Пентагон наразі не прокоментував цієї інформації. 

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Світ
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зброя
Пентагон
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зброя для України
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