Пентагон вже в процесі закупівлі системи ППО NASAMS для України

Про це сказав представник Пентагону, повідомляє Українська правда.

"Я не маю докладної інформації про специфіку процесу укладання контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи", - повідомив він.

Представник також Пентагону додав, що США почали просуватися у питанні щодо закупівлі NASAMS, одразу ж після того, як оголосили про Ініціативу сприяння безпеці України.

Довідково. Норвезький зенітно-ракетний комплекс NASAMS – норвезька мобільна батарея зенітних ракет протиповітряної оборони середньої дальності. НЗРК став першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM та перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням. Основне призначення – знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

Нагадаємо, за словами головного редактора видання Defense Express Олег Катков, виявити та ідентифікувати ППО NASAMS – це астрономічна задача. Аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що перші системи ППО NASAMS зможуть ефективно захистити столицю від ракетних ударів ворога

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