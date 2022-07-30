Пентагон вже в процесі закупівлі системи ППО NASAMS для України
У Пентагоні поки не називають конкретні терміни постачання в Україну ЗРК NASAMS, але заявили, що просунулися вперед у цьому питанні
Про це сказав представник Пентагону, повідомляє Українська правда.
"Я не маю докладної інформації про специфіку процесу укладання контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи", - повідомив він.
Представник також Пентагону додав, що США почали просуватися у питанні щодо закупівлі NASAMS, одразу ж після того, як оголосили про Ініціативу сприяння безпеці України.
Довідково. Норвезький зенітно-ракетний комплекс NASAMS – норвезька мобільна батарея зенітних ракет протиповітряної оборони середньої дальності. НЗРК став першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM та перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням. Основне призначення – знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.
- Нагадаємо, за словами головного редактора видання Defense Express Олег Катков, виявити та ідентифікувати ППО NASAMS – це астрономічна задача. Аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що перші системи ППО NASAMS зможуть ефективно захистити столицю від ракетних ударів ворога
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе