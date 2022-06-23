Про це повідомив парламентський кореспондент з Брюсселя Рікард Йозвяк.

"Переговори про надання статусу кандидата для України та Молдови виявилися трохи складнішими в Європейській Раді, ніж передбачалося, оскільки деякі країни також хочуть отримати статус кандидата для Боснії й Герцеговини", – написав журналіст.

11 червня Єврокомісія прийняла рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але зазначила, що при цьому висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи й антикорупційного законодавства. А 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".

20 червня глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".

22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС.

23 червня, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, голова Євроради Шарль Мішель назвав очікуване рішення "геополітичним вибором" і висловив упевненість у тому, що Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав глав держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти сьогодні і завтра, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.

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