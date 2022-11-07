Про це він розповів в етері Еспресо.



"Авіаносні ударні групи – це не тільки авіаносці, а ще й доволі значна кількість ракетних кораблів, тобто на кшталт ракетних есмінців класу "Arleigh Burke". Відповідно, переміщення будь-якої однієї з десяти авіаносних ударних груп США – це зміна на театрі військових дій у глобальному розумінні, тому що глибина завдання удару з авіаносного ударного угруповання, з ракетними есмінцями та підводними човнами, сягає тисячі кілометрів. Відомо, що паралельно з розгортанням авіаносного ударного угруповання у Середземномор'ї десь за тиждень, у середині листопада, до Великої Британії має прибути ще одне авіаційне ударне угруповання з найновішим американським авіаносцем "Gerald R. Ford", який є кораблем абсолютно нового рівня. До речі, до складу авіаносного ударного угруповання входить ще американський ракетний крейсер класу "Ticonderoga", який може запустити в одному залпі понад сотню ракет "Tomahawk", - пояснив військовий експерт.



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