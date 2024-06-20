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Огляд

Переможні новини 848-го дня війни: дрони СБУ знову атакували нафтобази у Росії, Румунія передасть Україні систему Patriot

Зіновія Воронович
20 червня, 2024 четвер
20:00
Перемога України переможні новини

Безпілотники атакували нафтобази в Адигеї та Тамбовській області Росії, Румунія погодила передачу Україні ППО Patriot, а концерн Rheinmetall, де виробляють зброю в тому числі для України, отримав рекордне замовлення

Зміст

Дрони атакували об’єкти у Тамбовській області та республіці Адигея

В ніч на 20 червня безпілотники Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів у Тамбовській області та нафтобазу в Енемі, в Республіці Адигея РФ. За даними низки ЗМІ, дрони атакували склад пально-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнефтепродукт" та нафтобази в Енемі ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

На цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яка згодом ішла на потреби російської армії. Після серії влучань дронів СБУ на обох об’єктах розпочалися пожежі.

Російське міністерство оборони уже вранці заявило про роботу ППО в 6 регіонах РФ. Начебто їм вдалося збити 15 безпілотників: шість над територією Республіки Адигея, три над територією Брянської області, три над територією Краснодарського краю, один над територією Ростовської області, один над територією Білгородської області, а також ще один дрон над територією Орловської області.

Rheinmetall отримав найбільше в його історії замовлення, частина озброєння – для України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських снарядів. Частину з них нададуть Україні. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Контракт на загальну суму до 8,5 млрд євро підписали 20 червня глава Федерального відомства Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій та підтримки в експлуатації Аннет Лехнігк-Емден та представники Rheinmetall.

"Основною метою замовлення є поповнення запасів Бундесверу та його союзників, а також підтримка України в її оборонній кампанії", - йдеться у повідомленні.

Постачання боєприпасів заплановане на початок 2025 року. Основним замовником буде Німеччина, яка забезпечить частину поставок в Україну. Також у замовленні візьмуть участь країни-партнери: Нідерланди, Естонія та Данія.

Румунія передасть Україні систему ППО Patriot

20 червня на засіданні Ради оборони Румунії ухвалили рішення передати Україні систему ППО Patriot. Про це повідомили на сайті президента Румунії Клауса Йоханніса.

"Зважаючи на значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та інфраструктуру, особливо енергетичну, та регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації з членами Альянсу, члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", – йдеться в повідомленні.

У повідомленні уточнили, що передача ЗРК Patriot здійснюється за умови, що Румунія продовжить переговори з членами Альянсу, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи для забезпечення захисту національного повітряного простору, модернізації румунської армії та забезпечення оперативної сумісності з системою НАТО.

зенітно ракетний комплекс Patriot

Фото: gettyimages

З тимчасово окупованих територій вдалось вивезти 10 дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій десятьох дітей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Проте нині вони на підконтрольній Україні території оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштовувала окупаційна влада", – йдеться у повідомленні омбудсмена.

За даними Лубінця, діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного з хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку. Також без російського паспорта неможливо було зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу.

Український військовий збив крилату ракету з кулемета

Військовий Повітряних Сил збив російську крилату ракету, яка летіла на Київщину, з кулемета. Про це повідомляють Повітряні Сили України.

Боєць з позивним Доктор Мом, який отримав через те, що у цивільному житті був медиком, є членом мобільної вогневої групи. Під час чергування 12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину.

"Отримавши команду "готовність, разом з побратимами, негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись", – згадує військовий.

У те, що він дійсно збив ворожу ракету з кулемета, повірив лише тоді, коли на власні очі побачив її уламки.

Теги:
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російська армія
Київщина
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Війна з Росією
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безпілотник
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