Усі 27 країн-членів ЄС підтримали надання Україні €18 млрд допомоги у 2023 році

13 грудня у Єврокомісії повідомили, що усі країни ЄС підтримали надання Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги, яку раніше блокувала Угорщина.

"Протягом цього року Європейський Союз, країни-члени та його фінансові установи надали понад 19 мільярдів євро. Ми дивимося на наступний рік, і в мене є дуже хороші новини, тому що вчора ввечері вдалося домовитися про 18 мільярдів євро для України, по 1,5 млрд євро щомісяця – це постійний потік прямої бюджетної підтримки", – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн також заявила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.

Рада ліквідувала скандальний ОАСК

Верховна Рада України проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Замість скандального ОАСК Рада створила Київський міський окружний адмінсуд.

За ліквідацію ОАСК проголосували 310 нардепів, за створення Київського міського окружного адміністративного суду – 326 голосів.

Французька Enedis розроблятиме майстер-план відновлення українських електромереж, а Іспанія - обладнання для ремонту

Міністр енергетики Герман Галущенко та президент французької Enedis Маріанне Леньо домовилися про спільну роботу над розробкою майстер-плану розвитку українських електромереж.

Enedis є найбільшим у Європі французьким державним оператором систем розподілу електроенергії.

Тим часом Іспанія передає Україні понад 160 одиниць обладнання для відновлення електромережі після російських ракетних ударів. Зокрема йдеться про 135 трансформаторів різного типу, 26 громовідводів для об’єктів енергосистеми та інше специфічне обладнання. Перед цим у листопаді, під час візиту глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса до Києва, оголосили по надання 14 генераторів.

ЗСУ отримають оновлений безпілотник Shark

Українська компанія Ukrspecsystems показала оновлений безпілотник Shark, який надійде до ЗСУ. Оновлений розвідувальний БПЛА має розмах крил 3,4 м та потужнішу батарею, яка дозволить йому вдвічі довше перебувати у повітрі.

Британія виділила новий пакет військової допомоги Україні

Велика Британія 13 грудня оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 50 млн фунтів стерлінгів.

"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат і технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів і засобів радіоелектронної боротьби з дронами", - йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Британії.

Генштаб підтвердив знищення керівництва 58 армії РФ у Мелітополі

"Підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, у районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника", – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 13 грудня.

У Генштабі також повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України вразили два райони зосередження особового складу російських окупантів.

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