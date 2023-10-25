Переможні новини 609-го дня війни: успіх ЗСУ на шляху до Мелітополя, конфісковану в арабів бронетехніку хочуть передати для України, а росіяни вже готові воювати проти Путіна у складі української регулярної армії

Успіх ЗСУ біля Вербового

Сили оборони України на Мелітопольському напрямку мали частковий успіх західніше Вербового і знищили 27 одиниць військової техніки противника, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1228 вогневих завдань.



Загальні втрати ворога склали 409 осіб. Три окупанти здалися в полон. Також українські захисники ліквідували 3 танки, 8 ББМ, 7 артсистем, 1 СПГ, 4 БПЛА, 4 одиниці автомобільної техніки ворога. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога. Ще 18 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.

Окупанти в стресі

Олесь Маляревич, сержант роти ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана І. Сірка зазначив, що біля Бахмута ініціатива перебуває на боці ЗСУ.

"Біля Бахмуту ситуація перебуває на боці ЗСУ. Рух вперед є, інколи не такий потужний, як хотілося б. Але треба розуміти, що 10-20 метрів і 1-2 ворожі позиції за добу - це теж перемога", - підкреслив Маляревич.

За словами військового, на Бахмутському напрямку Сили оборони не дають ворогу розслабитися, перегрупуватися й підтягнути нові резерви.

"ЗСУ тиснуть на окупанта щодня, і щодня виконують бойові завдання, щоб тримати ворога в стресі й знищувати його", - наголосив військовий.

Ліквідація росіян у Авдіївці

Офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що окупанти намагалися встановити прапорці на териконі біля Авдіївки, але були знищені Силами оборони.

"За останню добу ситуація навколо Авдіївки не змінилася. Вчора окупанти залізли на терикон, але усі були там ліквідовані. А їхні прапорці знищені нашим FPV-дроном", - підкреслив Цехоцький.

За словами офіцера, ворог не припиняє намірів штурмувати Авдіївку.

"Окупанти використовують FPV-дрони, дрони-камікадзе. Відбуваються артилерійські дуелі, але активних дій ворог поки не проводить. Наміри щодо Авдіївки з боку загарбників ми розуміємо, і робимо все, щоб цього не трапилось", - наголосив Цехоцький.

Наразі ЗСУ під Авдіївкою встановлюють нові рекорди знищення росіян та їхньої техніки. Так з початку жовтня наші воїни спалили 410 танків або 8% від всіх танкових втрат окупантів в Україні. За цей же час Сили оборони ліквідували рекордні 706 бойових броньованих машин.

РФ боїться диверсій, а тому посилює захист

Російська армія посилює захист залізничних потягів у тимчасово окупованому Криму. Проводять додаткові безпекові заходи на залізницях у Феодосії, Сімферополі, Джанкої та Керчі.

"Окупанти посилюють захист залізничних потягів через постійні диверсії. Останніми днями надійшли відомості про додаткові заходи безпеки, які запровадила рашистська транспортна поліція в низці міст і пунктів: Джанкой, Керч, Феодосія і Сімферополь", - йдеться у повідомленні.

Крім того окупанти мобілізують додатковий особовий склад, щоб забезпечити супровід для вантажів та пасажирських складів. Водночас у технічному секторі також посилили заходи безпеки: там постійно чергують оперативники.

Як вважають у русі "Атеш", безпекові заходи посилили через "постійні диверсії" та спроби порушення безпеки залізничних об'єктів.

"Заходи посилення безпеки свідчать про серйозну занепокоєність окупантів щодо безпеки залізничних перевезень і підкреслюють важливість забезпечення стабільності та надійності транспортної інфраструктури в даному регіоні", - наголосили у русі.

За удари по енергетичній інфраструктурі росіяни отримають відповідь

Цьогоріч Україна не лише буде захищатись, а й давати відповідь на обстріли РФ по енергетичній інфраструктурі, заявив Володимир Зеленський

"Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає", - йдеться в заяві.

Зеленський наголосив, що РФ прибрали з Криму Чорноморський флот, а тепер переміщують авіацію далі від українських кордонів.

Крім того, президент отримав звіти про прибуття нової техніки, боєприпасів, а також контракти й географію постачання.

У ЗСУ буде батальйон із росіян, які готові воювати проти Кремля

Україна набирає новий батальйон "Сибір", який повністю складається з громадян Росії. Ці солдати стануть частиною регулярної української армії та підуть воювати проти Кремля. Цей батальйон об'єднав десятки росіян та представників етнічних меншин у Росії, які подорожували третіми країнами, бо хотіли приєднатися до української армії.

"На відміну від добровольчих груп, таких як легіон "Свобода Росії", які заявили про підтримку України, солдати є частиною регулярної української армії і очікують, що їх відправлять у бій дуже скоро", - йдеться у повідомленні.

Батальйон "Сибір" складається з якутів та бурят з великого російського регіону Східного Сибіру, які заявили, що хочуть незалежності від Росії та розглядають перемогу України у війні як крок до досягнення цієї мети. Вони спершу пройшли ретельну перевірку безпеки, щоби переконатися, що вони є прихильниками України, потім підписали військовий контракт, прийнявши армійські позивні для захисту своєї особистості.

Україна планує залучити більше громадян Росії, особливо представників національних меншин, до участі у війні проти Путіна.

Європарламент хоче передати Україні конфісковану в Лівії військову техніку

Депутати Європарламенту пропонують передати Україні 146 одиниць бронетехніки, що були конфісковані у Лівії в рамках ембарго ООН.

"Депутати Європарламенту хочуть знайти практичне застосування для 146 одиниць бронетехніки, конфіскованих минулого року під час двох операцій військово-морської місії ЄС IRINI в рамках зусиль з дотримання ембарго ООН на постачання зброї Лівії", - йдеться у повідомленні.

З такою ініціативою виступив нідерландський ліберальний законодавець Барт Гротуйс.

"Ми закликаємо вас передати Україні захоплені під час операції IRINI транспортні засоби та аналогічне військове обладнання чи боєприпаси з цієї чи інших операцій ЄС", – йдеться у листі. У цю п’ятницю лист Гротуйса буде надіслано державам-членам Комітету з питань політики та безпеки і Комітету Європейського фонду миру, який керує позабюджетним фінансуванням ЄС, що виділяється Україні.

Таке рішення було прийняте у зв'язку з планами США відправити в Україну боєприпаси, вилучені в Ірану.

"Оскільки це роблять США, то чому ми не можемо?", - додав Гротуйс.