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Головна Перемога України Переможні новини 678-го дня війни: українська ППО встановила рекорд з ліквідації ракет "Кинжал", неймовірна історія порятунку полоненого воїна за допомогою дрона
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Переможні новини 678-го дня війни: українська ППО встановила рекорд з ліквідації ракет "Кинжал", неймовірна історія порятунку полоненого воїна за допомогою дрона

Зіновія Воронович
2 січня, 2024 вiвторок
20:00
Перемога України переможні новини

Українська ППО під час атаки 2 січня збила 10 з 10 випущених ворогом ракет "Кинжал", а військові 95-ї бригади за допомогою дронів змогли відбити у ворога полоненого

ППО збила 10 з 10 аеробалістичних ракет “Кинжал”

Під час масованої ракетної атаки 2 січня ППО збила 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Це рекордний результат, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Загалом сили ППО під час масованої атаки збили 72 з 99 ракет, які Росія випустила під час цієї масованої атаки. Однак важливо, що ППО вдалось знищити усі аеробалістичні ракети "Кинжал”. Ці ракети найшвидші зі всіх в арсеналі росіян і можуть летіти з гіперзвуковою швидкістю (росіяни кажуть, що у 10 разів швидше звуку, тобто понад 10 тис. км/год, однак експерти мають сумніви щодо цього) до того ж "Кинджали" можуть маневрувати в польоті. Саме через її швидкість та маневреність цю ракету складно збити ППО. Деякі російські воєнні блогери називали Х-47М2 такими, що неможливо збити. Однак, коли в Україні з’явилась система ППО Patriot, виявилось, що цю “аналоговнєт” ракету цілком можна перехопити. Вперше ЗРК Patriot збив ракету  "Кинджал" 4 травня 2023 року. 

Під час масованої ракетної атаки в укритті пологового народився хлопчик

Під час ракетної атаки Росії 2 січня в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування міста Боярка на Київщині народилася дитина

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

"Життя триває попри всі атаки росіян. Під час ракетної атаки в укритті пологового відділення лікарні інтенсивного лікування  міста Боярка народилася дитина. Хлопчик вагою 3500 грамів. Бажаю здоровʼя мамі та малюкові! І зростати в мирній країні. Україна і українці вистоять, як би російський окупант не намагався нас знищити", – написав він. 

Оператор дрона 95-ї бригади зміг дистанційно врятувати полоненого бійця

Оператори 95-ї ДШБ за допомогою дронів допомогли сусідньому підрозділу відбити штурм ворога, який уже практично захопив їхню траншею і навіть взяв в полон української бійця. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Як видно на відео, вороги уже навіть змогли зв’язати українського солдата. Однак він зміг розв’язати руки, а пілот за допомогою дрона вказав йому напрямок. І уже коли військовий відходив, натрапив на ворога. Тоді оператор скинув з дрона останню гранату на російського солдата, а український військовий зміг дістатись до своїх позицій. 

Голова оборонного комітету бундестагу закликала негайно надати Україні ракети Taurus

Голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн розкритикувала повільне постачання зброї Україні на тлі чергового масованого ракетного обстрілу з боку РФ

"Україна потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і потрібно негайно мобілізувати Taurus, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів", – заявила вона у коментарі для порталу t-online.

"І широко розрекламована європейська коаліція F-16 повинна запрацювати набагато швидше, якщо ми хочемо протистояти російській перевазі в повітрі. Путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке", – додала німецька депутатка.

На Херсонщині знищили комплекс артрозвідки, який ворог тільки отримав на озброєння

Сили оборони на Херсонщини знищили комплекс артилерійської оборони Ястреб-АВ, який ворог лише отримав на озброєння. Про це повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ". 

"Тільки сьогодні МО РФ відзвітували, що російська армія отримала на озброєння комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ", як сьогодні ж Сили оборони надали відеопідтвердження його знищення у Херсонській області", – повідомляють  військові.  

Випробування цього комплексу завершили тільки у 2022 році.

"Радіолокаційний комплекс з фазованими антенними решітками здатний в автоматичному режимі відстежувати траєкторію снарядів, випущених артилерією супротивника, визначаючи точні координати позицій. Його вартість за попередніми оцінками може сягати 250 млн доларів, – йдеться у повідомленні. – Протибатарейні РЛС виявляють ракету або снаряд безпосередньо і по кількох точках траєкторії обчислюють її, визначаючи як розташування вогневої позиції ворога, так і місце падіння снаряда". 

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