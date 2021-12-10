Перетин Саакашвілі кордону України: Держприкордонслужба притягнула кількох посадовців до дисциплінарної відповідальності

Про це помідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Суспільному".



“На час розслідування посадові особи з числа керівного складу прикордонного підрозділу, прикордонного загону та Південного регіонального управління були відсторонені від виконання завдань за посадою”, - сказав він.



Крім цього, Демченко зазначив, що не може розкрити всіх деталей розслідування, тому матеріали містять інформацію з обмеженим доступом. За його словами, матеріали направлені органу досудового розслідування, де відкрили відповідне карне провадження.



“Додам, що за результатами розслідування низка посадових осіб з зазначених вище підрозділів та органів ДПСУ притягнута до дисциплінарної відповідальності”, - сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що повернувся до Грузії, і закликав своїх прихильників 2 жовтня разом з ним взяти участь в голосуванні на місцевих виборах, а 3 жовтня зібратися в середмісті Тбілісі. Влада Грузії назвала його заяву про повернення в країну фейком.

Того ж дня, 1 жовтня силовики відзвітували про затримання Саакашвілі, а прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

20 жовтня прокуратура Грузії заявила, що Саакашвілі прибув до країни у причепі з молочними продуктами.

8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

20 листопада Саакашвілі припинив голодування.