Прокуратура Грузії заявила, що Саакашвілі прибув до країни у причепі з молочними продуктами

Про це повідомила прокуратура Грузії, передає "Європейська правда".



За даними МВС Грузії, 28 вересня близько 23:00 до порту Поті зайшло судно під назвою "Вільнюс", яке прибуло з українського порту Чорноморськ. 29 вересня о 01:04 з цього корабля виїхав трейлер Scania із вантажем молочної продукції, в якому перебував Саакашвілі.



Експрезидент Грузії вийшов із вантажівки о 01:49 за місцевим часом у порту Поті і таким чином перетнув кордон Грузії.



Перебування Саакашвілі у трейлері підтверджують записи з його телефону.



Далі Саакашвілі сів до легковика Mercedes, який його зустрічів.