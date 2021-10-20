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Головна Світ Прокуратура Грузії заявила, що Саакашвілі прибув до країни у причепі з молочними продуктами

Прокуратура Грузії заявила, що Саакашвілі прибув до країни у причепі з молочними продуктами

20 жовтня, 2021 середа
22:41
Світ Арешт Саакашвілі

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії, переховуючись у вантажівці з молочною продукцією

Про це повідомила прокуратура Грузії, передає "Європейська правда".

За даними МВС Грузії, 28 вересня близько 23:00 до порту Поті зайшло судно під назвою "Вільнюс", яке прибуло з українського порту Чорноморськ. 29 вересня о 01:04 з цього корабля виїхав трейлер Scania із вантажем молочної продукції, в якому перебував Саакашвілі.

Експрезидент Грузії вийшов із вантажівки о 01:49 за місцевим часом у порту Поті і таким чином перетнув кордон Грузії.

Перебування Саакашвілі у трейлері підтверджують записи з його телефону.

Далі Саакашвілі сів до легковика Mercedes, який його зустрічів.

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Новини
Грузія
Міхеіл Саакашвілі
перетин кордону
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