Прокуратура Грузії заявила, що Саакашвілі прибув до країни у причепі з молочними продуктами
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії, переховуючись у вантажівці з молочною продукцією
Про це повідомила прокуратура Грузії, передає "Європейська правда".
За даними МВС Грузії, 28 вересня близько 23:00 до порту Поті зайшло судно під назвою "Вільнюс", яке прибуло з українського порту Чорноморськ. 29 вересня о 01:04 з цього корабля виїхав трейлер Scania із вантажем молочної продукції, в якому перебував Саакашвілі.
Експрезидент Грузії вийшов із вантажівки о 01:49 за місцевим часом у порту Поті і таким чином перетнув кордон Грузії.
Перебування Саакашвілі у трейлері підтверджують записи з його телефону.
Далі Саакашвілі сів до легковика Mercedes, який його зустрічів.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 2 жовтня за підозрою в приховуванні злочину співробітники Міністерства внутрішніх справ Грузії затримали власника квартири в Тбілісі, де переховувався Саакашвілі.
- 3 жовтня повідомлялося, що Саакашвілі потрапив на батьківщину поромом у вентиляційній шахті трейлера.
- Консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.
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