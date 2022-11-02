Персонал Запорізької АЕС відновив тепло та гарячу воду для енергодарців

Про це інформує в телеграмі Енергоатом

"Сьогодні, 2 листопада, силами українського персоналу ЗАЕС відновлено теплопостачання в Енергодарі. Також у житлових будинках з’явилася гаряча вода", - пишуть експерти.

Повідомляється, що це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячої зупинки.

Нині робітники Запорізької атомної електростанції продовжують працювати над запуском систем для відновлення теплопостачання в Енергодарі.

"Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм. Цього недостатньо для забезпечення Енергодару теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів", - роз'яснюють в Енергоатомі.

Від травня тепло- та водопостачання містян забезпечує Запорізька АЕС, а не ТЕС, яку через терористичні дії рашистів зупинили. Внаслідок постійних обстрілів атомної станції російськими окупантами та руйнування енергетичної інфраструктури 11 вересня Запорізька АЕС була повністю зупинена.

Нагадаємо, російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом. А РНБО готує рішення для захисту фахівців окупованої ЗАЕС, які працюють у надтяжких умовах.

15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС. Однак Росія не має наміру цього робити. Ба більше, російське командування провело ротацію підрозділів, які контролюють ЗАЕС.

Окупанти тиснуть на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.

28 жовтня повідомлялося, що російським окупантам не вдалося змусити працівників Запорізької АЕС масово укладати контракти з Росатомом.

Російські війська спровокували на Запорізькій атомній електростанції екологічну катастрофу, загинути може близько тисячі тонн риби.

Окупанти зводять невідому споруду біля сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.

На Запорізькій атомній електростанції росіяни анулюють перепустки працівників українського зразка. Окупанти тиснуть на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.

Збитки від окупації Запорізької атомної електростанції росіянами становлять уже понад 28 млрд гривень.

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