Персонал Запорізької АЕС відновив тепло та гарячу воду для енергодарців
В Енергодарі знову з'явилося теплопостачання та гаряча вода - завдяки робітникам Запорізької атомної електростанції, утім нині цього недостатньо для забезпечення всього міста
Про це інформує в телеграмі Енергоатом
"Сьогодні, 2 листопада, силами українського персоналу ЗАЕС відновлено теплопостачання в Енергодарі. Також у житлових будинках з’явилася гаряча вода", - пишуть експерти.
Повідомляється, що це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячої зупинки.
Нині робітники Запорізької атомної електростанції продовжують працювати над запуском систем для відновлення теплопостачання в Енергодарі.
"Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм. Цього недостатньо для забезпечення Енергодару теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів", - роз'яснюють в Енергоатомі.
Від травня тепло- та водопостачання містян забезпечує Запорізька АЕС, а не ТЕС, яку через терористичні дії рашистів зупинили. Внаслідок постійних обстрілів атомної станції російськими окупантами та руйнування енергетичної інфраструктури 11 вересня Запорізька АЕС була повністю зупинена.
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