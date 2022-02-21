Петиція до Зеленського про скасування касових апаратів для ФОП набрала необхідні 25 тис. голосів

Про це повідомляє прсесслужба Офісу президента.



Петицію зареєстрував Олександр Горальник 4 січня 2022 року.



"Дуже прошу президента В.Зеленського не відтермінувати Касові Апарати, а скасувати їх взагалі, поки ще не пізно, поки тисячі українців не втратили роботу, і підприємці, які відкрили свою крамничку, яких насправді десятки тисяч, не закрилися і не поїхали закордон", - ідеться в документі.



Автор петиції наголосив, що "країна біднішою без касових апаратів не стане, біднішими стануть люди".

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року представники руху із захисту прав фізичних осіб - підприємців "SaveФОП" зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою. Вони вимагали ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

17 грудня 2021 Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.

25 січня учасники акції SaveФОП мітингували під будівлею Ради - до 5 людей відвели в автозаки, учасники акції підійшли до машин і між ними та поліцією відбулися сутички.

26 січня учасники акції SaveФОП оголосили протест під ВР безстроковим.

Голова руху SaveФОП анонсував акцію протесту біля Верховної Ради 17 лютого.

17 лютого учасники акції протестували під Верховною Радою.

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