Петиція до Зеленського про скасування касових апаратів для ФОП набрала необхідні 25 тис. голосів
Електронна петиція про скасування касових апаратів для ФОП набрала 25 тис. голосів. Президент Володимир Зеленський має її розглянути
Про це повідомляє прсесслужба Офісу президента.
Петицію зареєстрував Олександр Горальник 4 січня 2022 року.
"Дуже прошу президента В.Зеленського не відтермінувати Касові Апарати, а скасувати їх взагалі, поки ще не пізно, поки тисячі українців не втратили роботу, і підприємці, які відкрили свою крамничку, яких насправді десятки тисяч, не закрилися і не поїхали закордон", - ідеться в документі.
Автор петиції наголосив, що "країна біднішою без касових апаратів не стане, біднішими стануть люди".
- Нагадаємо, 17 грудня 2021 року представники руху із захисту прав фізичних осіб - підприємців "SaveФОП" зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою. Вони вимагали ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
- 17 грудня 2021 Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.
- 25 січня учасники акції SaveФОП мітингували під будівлею Ради - до 5 людей відвели в автозаки, учасники акції підійшли до машин і між ними та поліцією відбулися сутички.
- 26 січня учасники акції SaveФОП оголосили протест під ВР безстроковим.
- Голова руху SaveФОП анонсував акцію протесту біля Верховної Ради 17 лютого.
- 17 лютого учасники акції протестували під Верховною Радою.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.28
Купівля 28.28Продаж 28.72
-
EUR
Купівля 32.06Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе