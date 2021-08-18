Петраков довикликав у збірну України ще одного футболіста
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков довикликав півзахисника угорського "Фехервару" Євгена Макаренка на вересневий збір
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Петраков перевів Макаренка із резервного списку до числа викликаних на вересневий збір гравців.
Склад збірної України:
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія" Прага, Чехія).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва — "Ференцварош", Угорщина), Євген Макаренко ("Фехервар", Угорщина).
Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).
Резервний список: Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Євген Коноплянка, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін, Сергій Булеца (обидва — "Зоря" Луганськ).
Тренувальний збір національної команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.
- Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 16 серпня УАФ опублікувала розширену заявку збірної України на найближчі матчі кваліфікації ЧС-2022.
- 18 серпня Олександр Петраков став новим головним тренером збірної України з футболу.
- Після цього в.о. головного тренера збірної Олександр Петраков назвав імена футболістів, яких довикликав на вересневий збір національної команди.
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