Петраков довикликав у збірну України ще одного футболіста

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.



Петраков перевів Макаренка із резервного списку до числа викликаних на вересневий збір гравців.

Склад збірної України:



Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія" Прага, Чехія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва — "Ференцварош", Угорщина), Євген Макаренко ("Фехервар", Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Резервний список: Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Євген Коноплянка, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін, Сергій Булеца (обидва — "Зоря" Луганськ).

Тренувальний збір національної команди стартує 29 серпня у Києві. На збірну України чекають матчі проти Казахстану (1 вересня) і збірної Франції (4 вересня) у кваліфікації ЧС-2022.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb