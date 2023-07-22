Під будинок Орбана в Угорщині принесли дитячу труну
У суботу, 22 липня, під приватний будинок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в місті Фелчут принесли дитячу труну з написом "Майбутнє угорської молоді"
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив юрист і активіст Золтан Керестені.
Чоловік зазначив, що в такий спосіб він висловив протест проти тісних відносин угорського та російського урядів. У дописі він нагадав, що в 1989 році під час повторного похорону угорського прем'єра Імре Надя, який очолював антикомуністичну революцію в 1956 році та якого стратили, Орбан сказав, що "комуністи, пов'язуючи долю Угорщини з Радянською Росією до 1990 року, взяли і заплямували майбутнє угорської молоді".
Фото: Золтан Керестені
"Так, 35 років тому, напередодні зміни режиму, в одній з порожніх трун на площі Героїв, символічно там лежало майбутнє угорської молоді", - написав Керестені.
За його словами, сьогодні угорський прем'єр зробив те саме, що і його попередники - пов'язав долю Угорщини з путінською, радянсько-російською державою.
"Ось чому у нас економічна криза, а угорська політична еліта щодня постійно багатшає. Ось чому висока інфляція, тому зарплати коштують все менше і менше, і тому здоров'я чи освіта погані", - зазначив активіст.
Фото: Золтан Керестені
Керестені додав, що угорці повинні скликати всю правлячу політичну еліту до бою, якщо вони хочуть соціального миру в країні. Для цього, за його словами, багато хто має брати участь у громадському житті та політиці.
"Якщо угорці нарешті помиряться один з одним, то, і тільки тоді: це може досягти успіху", - підсумував юрист.
Акція протесту відбулася у день, коли Орбан відвідував фестиваль Тушваньош. Керестені відмовився забрати дитячу труну з-під будинку Орбана. Через це до нього будуть застосовані штрафні санкції.
Фото: Золтан Керестені
- 22 липня стало відомо, що МЗС Румунії надіслало прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану листа, у якому перелічило теми, на які не можна говорити під час фестивалю Тушваньош.
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