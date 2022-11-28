Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"Насправді, ряд журналістів, які працювали на ОПЗЖ і вели пропагандистську діяльність, є колаборантами. І коли був прийнятий закон про колаборацію, то під цей закон потрапили не тільки політики з промосковських партій, а і московські попи та журналісти. Питання у тому, що справа не дійшла до якогось завершення і немає покарання цих людей за ті речі, які вони робили з українським суспільством", - зазначила народна депутатка України.



Оксана Савчук додала, що Ахметов через закон про олігархів, так би мовити, віддав ліцензії своїх телевізійних каналів, але він же не позбавився студій, обладнання та камер. Відповідно, це була така гра, через яку і виник новий телевізійний канал.



"Ми так розуміємо, що є певний розподіл інформаційного простору. Ключовим мінусом сьогодні під час війни є контрольований інформаційний простір в Україні. Цей контроль йде через єдиний суспільний марафон і через інші мережі. Тому, що існує панічний страх через те, що у перші роки президенства Зеленського, найбільші удари нова влада отримувала через інформаційний простір, який вона не контролювала. І власно завдяки воєнному часу їм вдалося це питання вирішити, багато чого фінансуючи та контролюючи з коштів держбюджету. І тим самим, щоб після війни, маючи контроль над медійним простором, отримати знову повну влади. Це все ви дно не тільки іноземним партнерам, а всім адекватним нашим людям, тому ми дійсно маємо таку проблему і неодноразово підіймаємо її у парламенті. Питання буде загострюватися і треба об'єднуватися всім свідомим депутатам для того, щоб інформаційний простір був різноплановий", - підкреслила Савчук.

4 квітня Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру

Держспецзв'язку заявило, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО

18 квітня було зареєстовано електронну петицію про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого. На 1 липня вона набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тис. голосів

28 вересня рух ЧЕСНО дійшов висновку, що нардепи від забороненої партії ОПЗЖ системно підтримують пропоновані владою рішення, тому потрапляють до етеру єдиного телемарафону

5 жовтня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що колишні ведучі проросійських каналів працюють на "Єдиних новинах", оскільки "показують під час війни патріотичну позицію"

Також голова Мінкульту Олександр Ткаченко розказав, що Еспресо, 5 каналу й Прямого немає в телемарафоні через потребу змінювати його формат або бачення каналів щодо нього

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