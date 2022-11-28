Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Під час війни ключовим мінусом є контрольований інформаційний простір, який йде через єдиний суспільний марафон, - нардепка Савчук
Ексклюзив

Під час війни ключовим мінусом є контрольований інформаційний простір, який йде через єдиний суспільний марафон, - нардепка Савчук

28 листопада, 2022 понедiлок
12:54
Суспільство

Оксана Савчук, народна депутатка України, вважає, що треба об'єднуватися всім свідомим депутатам для того, щоб інформаційний простір був різноплановий

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Насправді, ряд журналістів, які працювали на ОПЗЖ і вели пропагандистську діяльність, є колаборантами. І коли був прийнятий закон про колаборацію, то під цей закон потрапили не тільки політики з промосковських партій, а і московські попи та журналісти. Питання у тому, що справа не дійшла до якогось завершення і немає покарання цих людей за ті речі, які вони робили з українським суспільством", - зазначила народна депутатка України.

Оксана Савчук додала, що Ахметов через закон про олігархів, так би мовити, віддав ліцензії своїх телевізійних каналів, але він же не позбавився студій, обладнання та камер. Відповідно, це була така гра, через яку і виник новий телевізійний канал.

"Ми так розуміємо, що є певний розподіл інформаційного простору. Ключовим мінусом сьогодні під час війни є контрольований інформаційний простір в Україні. Цей контроль йде через єдиний суспільний марафон і через інші мережі. Тому, що існує панічний страх через те, що у перші роки президенства Зеленського, найбільші удари нова влада  отримувала через інформаційний простір, який вона не контролювала. І власно завдяки воєнному часу їм вдалося це питання вирішити, багато чого фінансуючи та контролюючи з коштів держбюджету. І тим самим, щоб після війни, маючи контроль над медійним простором, отримати знову повну влади. Це все ви дно не тільки іноземним партнерам, а всім адекватним нашим людям, тому ми дійсно маємо таку проблему і неодноразово підіймаємо її у парламенті. Питання буде загострюватися і треба об'єднуватися всім свідомим депутатам для того, щоб інформаційний простір був різноплановий", - підкреслила Савчук.

  • 4 квітня Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру
  • Держспецзв'язку заявило, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО
  • 18 квітня було зареєстовано електронну петицію про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого. На 1 липня вона набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тис. голосів
  • 28 вересня рух ЧЕСНО дійшов висновку, що нардепи від забороненої партії ОПЗЖ системно підтримують пропоновані владою рішення, тому потрапляють до етеру єдиного телемарафону
  • 5 жовтня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що колишні ведучі проросійських каналів працюють на "Єдиних новинах", оскільки "показують під час війни патріотичну позицію"
  • Також голова Мінкульту Олександр Ткаченко розказав, що Еспресо, 5 каналу й Прямого немає в телемарафоні через потребу змінювати його формат або бачення каналів щодо нього

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb






 

Україна
Боротьба за свободу слова
Читайте також:
Ан-124 "Руслан" компании "Волга-Днепр"
27 листопада, 2022 неділя
Армія РФ ледь не щодня вивозить літаками "військову допомогу" з Китаю, - ЗМІ
Автор Антін Борковський
27 листопада, 2022 неділя
Якщо Росія буде продовжувати ракетні удари, то в Україні настане гуманітарна криза – експерт Гендельман
ожеледиця сніг дорога
27 листопада, 2022 неділя
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли чекати на похолодання
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.63
    Купівля 39.63
    Продаж 40.37
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 41.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
28 листопада
12:55
Росія продовжує діставати в країнах НАТО електроніку для озброєння своїх дронів
Українські військові збили під Бахмутом ворожий безпілотник, який містить компоненти, вироблені в країні НАТО
12:39
аеромедична евакуація
У МОЗ розповіли, як подати заявку на медичну евакуацію
12:38
Затриманий ще один підозрюваний у скоєнні теракту в Стамбулі, - CNN Turk
12:32
ракети великої дальності ATACMS
"Кожна атака РФ на критичну інфраструктуру має знімати табу": в Офісі президента закликали надати Україні Patriot, ATACMS та Leopard
12:25
Ексклюзив
Німеччина з часом буде готова передавати Україні більше зброї, - німецький політолог Сумленний
12:22
санкції проти рф
Рада ЄС внесла обхід санкцій проти РФ до списку кримінальних злочинів
12:16
на фото: співробітник СБУ
В Одесі затримали шпигуна, який інформував росіян про дислокацію ЗСУ
12:11
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти заявляють, що не збираються покидати ЗАЕС
12:04
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган заявив, що "зернова угода" показала можливість дипломатичного врегулювання "розбіжностей" в Україні
12:01
OPINION
Валерій Пекар
Українське суспільство справді антикрихке
11:57
За місяць волонтери евакуювали з деокупованих територій Луганщини близько 70 людей
За місяць волонтери евакуювали з деокупованих територій Луганщини близько 70 людей
11:57
Ексклюзив
Білий дім
Більшість жителів США готова до того, що країна залишиться головною у світі, - американський політтехнолог Смарт
11:55
Сауль Альварес
ЧС-2022: Найбагатший боксер світу звинуватив Мессі у тому, що він після матчу витер підлогу футболкою збірної Мексики
11:37
ДТП
У МЗС підтвердили ДТП з українськими військовими в Латвії і назвали попередню причину
11:27
Понад 8 млн українців перетнули кордон із Польщею від початку повномасштабного вторгнення
11:26
Войцех Щенсни
Голкіпер збірної Польщі завершив інтерв'ю на ЧС-2022 гаслом "Слава Україні!"
11:25
цвинтар
Родини захисників розповіли про катастрофічний стан Берковецького цвинтаря, де ховають українських воїнів
11:05
Зниклі безвісти
За час повномасштабної війни правоохоронці знайшли майже 30 тисяч людей, які вважались зниклими безвісти
11:04
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Умови для ведення бойових дій ЗСУ взимку набагато кращі, ніж в армії РФ, - Згурець
10:47
Херсон
Британська розвідка пояснила, чому Херсон залишається вразливим для російських обстрілів
10:46
російські окупанти
На Херсонщині загарбники розшукують родичів українських правоохоронців, які залишилися на окупованих територіях
10:43
Київ ялинка
У Києві встановлять головну новорічну ялинку, але "без концертів та фастфудів", - Кличко
10:40
долар євро валюта обмін
Курс валют: вартість долара та євро 28 листопада
10:37
Мінкульт
Мінкульт передав РНБО перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України
10:26
Ракетоносій "калібрів"
Вивели в море 8 "калібрів": Росія готує нову атаку на Україну
10:25
Оновлено
світло
По всій Україні запровадили аварійні відключення електроенергії
10:22
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Була однією з найкращих у Європі": Гайдай заявив про знищення росіянами підстанції у Кремінній
10:19
Ексклюзив
росія мобілізація орки окупанти
Неподалік окупованого Маріуполя росіяни облаштували табір і тренують мобілізованих, щоб відправити на фронт, - Андрющенко
10:16
Київ метро
Мер Києва сказав, як функціонуватиме метро у разі тривалого блекауту
10:02
OPINION
Mason Lemberg
Чого не видно за трусиками хлопчика в трусиках
09:58
Оновлено
Зоря - Минай, УПЛ
УПЛ: результати та розклад матчів 15-го туру
09:52
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: результати матчів та розклад трансляцій 28 листопада
09:39
російська техніка
ЗСУ за добу знищили 590 окупантів та 3 танки противника
09:17
Міні-лабораторії українських школярів відправили у космос кораблем SpaceX Dragon
09:09
Віталій Кличко
Повної евакуації мешканців Києва не буде, - Кличко
08:47
Ексклюзив
"Руки коченіють, а ще потрібно стріляти": боєць батальйону "Свобода" Лисенко про ситуацію навколо Бахмута
08:38
Окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині, ще 4 поранені
08:19
окупант
Ворог зосередився на наступі по кількох напрямках, ще на чотирьох він обороняється
08:19
В Бельгії почалися заворушення через програш національної збірної на чемпіонаті світу
08:06
OPINION
Вадим Денисенко
Чому росіяни усунули головного дипломата Білорусі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV