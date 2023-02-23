Про це повідомляє "Московский комсомолец".

22 лютого вночі у власному котеджі помер російський нафтовий магнат В’ячеслав Ровнейко. На тілі олігарха ознак насильницької смерті не виявили.

"Олігарха з 90-х років минулого століття, В'ячеслава Ровнейка, знайшли мертвим у котеджі міського округу Одінцове", — написали в російському медіа.

Журналісти з’ясували, що магната знайшли непритомним близько 23:00 у його будинку, що знаходиться на Рубльово-Успенському шосе. Лікарі не змогли врятувати життя росіянина. Йому було 64 роки.

РосЗМІ повідомляє, що Ровнейко заснував компанію Urals Energy N.V. з зятем першого президента Росії Бориса Єльцина. Окрім того, він був співвласником бельгійської нафто-трейдингової компанії та гендиректором паливного союзу.

У свій час Ровнейко працював з нинішнім головою зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Як припускали журналісти "Нової газети", Ровнейко був розвідником.

Також у рос медіа відзначають, що це вже восьма за рахунком загадкова смерть російського топменеджера з початку минулого року.