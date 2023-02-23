Під Москвою знайшли мертвим російського олігарха з оточення Єльцина, - росЗМІ
Олігарх В’ячеслав Ровнейко заснував нафтогазову компанію з зятем першого президента РФ Бориса Єльцина, працював з нинішнім головою зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним
Про це повідомляє "Московский комсомолец".
22 лютого вночі у власному котеджі помер російський нафтовий магнат В’ячеслав Ровнейко. На тілі олігарха ознак насильницької смерті не виявили.
"Олігарха з 90-х років минулого століття, В'ячеслава Ровнейка, знайшли мертвим у котеджі міського округу Одінцове", — написали в російському медіа.
Журналісти з’ясували, що магната знайшли непритомним близько 23:00 у його будинку, що знаходиться на Рубльово-Успенському шосе. Лікарі не змогли врятувати життя росіянина. Йому було 64 роки.
РосЗМІ повідомляє, що Ровнейко заснував компанію Urals Energy N.V. з зятем першого президента Росії Бориса Єльцина. Окрім того, він був співвласником бельгійської нафто-трейдингової компанії та гендиректором паливного союзу.
У свій час Ровнейко працював з нинішнім головою зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Як припускали журналісти "Нової газети", Ровнейко був розвідником.
Також у рос медіа відзначають, що це вже восьма за рахунком загадкова смерть російського топменеджера з початку минулого року.
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