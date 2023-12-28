Підрив Каховської ГЕС: Росія приховала і занизила справжні людські втрати, - AP

Про це йдеться у розслідуванні АР.

Зазначається, що російська влада відмовилася давати коментарі видання АР для цього розслідування, проте заявила, що внаслідок повені 59 людей втопилися на тимчасово окупованій території.

Проте, в місті Олешки на момент повені кількість населення становила 16 тис. людей, тому точна кількість загиблих значно вища та може залишитися невідомою, навіть після деокупації міста.

Журналісти поспілкувалися із трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках, одним волонтером, який ховав тіла та сказав, що пізніше йому погрожувала російська поліція, а також двома українськими інформаторами, які передавали розвіддані з цього району українській Службі безпеки. Згідно з їхніми твердженнями, були вириті масові могили, а невідомі тіла були вивезені, і після цього ніхто їх більше не бачив.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням.

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.

Підрив греблі Каховської ГЕС завдав Україні збитків на майже 14 млрд доларів.