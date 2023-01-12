Підробний годинник від Путіна: під час обшуків у помешканні херсонського колаборанта виявили "подарунок" за підтримку окупантів
У псевдозаступника мера Херсона ДБР під час обшуків виявило підробний "золотий" годинник від Путіна, як "подарунок" за підтримку окупаційної влади
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"Працівники ДБР у взаємодії з прокуратурою здійснили обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсона, якого підозрюють в роботі на ворога. Цього разу черга дійшла до фейкового "первого заместителя мэра Херсона", - пише пресслужба.
Під час обшуків правоохоронці знайшли документи, які можуть бути доказовою базою для слідства. Також виявили золотий нагородний годинник від президента Росії, яким колаборант "вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від Путіна за теплу зустріч влади".
Після звільнення Збройними Силами України міста Херсон, зловмисник утік і залишив усе майно та годинник вдома.
"Напевно, великим розчаруванням для колаборанта стане те, що знайдений годинник виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні "русской глубинки", - наголосили у ДБР
Нині правоохоронці планують заочного оголосити про підозру фігуранту.
- Працівники ДБР у ході проведення стабілізаційних заходів затримали у Херсоні чотирьох працівників Північної виправної колонії №90, які під час тимчасової окупації міста працювали на загарбників.
- 30 грудня 2022 року в Херсоні затримали колаборантку, яка після роботи очільницею "відділу кадрів" в окупаційній колонії здалася правоохоронцям.
- Також у Херсоні затримали колишню очільницю "філії російської залізниці", яка допомагала перекидати військові ешелони ворога в Україну.
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