Пілоти вже літали на F-16 до війни: ветеран Гетьман вважає, що для навчання може вистачити двох місяців
Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що українські пілоти вже літали на винищувачах F-16, тому для навчання може вистачити 2 місяців
Про це він розповів у етері Еспресо.
На питання, коли в українському небі з'являться обіцяні літаки, експерт відповів: "Я думаю, що до 24 серпня це має статися".
"Кажуть, що наші пілоти дуже добре можуть опанувати цей літак, бо вони вправні фахівці. Наші хлопці ведуть бойові дії, скажімо так, на не дуже комфортних літаках і досягають певних переваг. Тобто літати ми вміємо", - розповів Гетьман.
Майор запасу НГУ наголосив, що українським пілотам необхідно опанувати саме приборну дошку винищувача F-16.
"Безпосередньо пілотування, вміння керувати літаком у наших хлопців на найвищому рівні. Залишилося лише опанувати те, що є в цьому літаку та як максимально ефективно цим користуватися. Я не думаю, що для цього потрібен великий термін", - зауважив ветеран російсько-української війни.
Гетьман нагадав, що під час обговорення термінів опанування українцями літаків озвучували цифру в 19 місяців. Військовий вважає, що це стосується лише тих, хто взагалі не вміє літати, а щодо професіоналів: "Сказали 4 місяці, але є враження, що це буде у два рази менше".
"До нас ще у 2012 році прилітали ці літаки й проводили навчання, наші пілоти вже літали на них. Звісно, для того, щоб це стала ескадрилья, щоб це став бойовий загін треба політати в парі, четвірці, щоб відпрацювати спільні дії. Для цього й треба навчання", - додав майор.
- 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на винищувачах F-16.
- Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що літати на F-16 можна навчитись за тиждень. Основне – навчитися на ньому воювати.
- Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" 25 травня буде присвячена посиленню протиповітряної оборони України, наданню боєприпасів та передачі винищувачів F-16.
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