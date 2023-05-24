Про це він розповів у етері Еспресо.

На питання, коли в українському небі з'являться обіцяні літаки, експерт відповів: "Я думаю, що до 24 серпня це має статися".

"Кажуть, що наші пілоти дуже добре можуть опанувати цей літак, бо вони вправні фахівці. Наші хлопці ведуть бойові дії, скажімо так, на не дуже комфортних літаках і досягають певних переваг. Тобто літати ми вміємо", - розповів Гетьман.

Майор запасу НГУ наголосив, що українським пілотам необхідно опанувати саме приборну дошку винищувача F-16.

"Безпосередньо пілотування, вміння керувати літаком у наших хлопців на найвищому рівні. Залишилося лише опанувати те, що є в цьому літаку та як максимально ефективно цим користуватися. Я не думаю, що для цього потрібен великий термін", - зауважив ветеран російсько-української війни.

Гетьман нагадав, що під час обговорення термінів опанування українцями літаків озвучували цифру в 19 місяців. Військовий вважає, що це стосується лише тих, хто взагалі не вміє літати, а щодо професіоналів: "Сказали 4 місяці, але є враження, що це буде у два рази менше".

"До нас ще у 2012 році прилітали ці літаки й проводили навчання, наші пілоти вже літали на них. Звісно, для того, щоб це стала ескадрилья, щоб це став бойовий загін треба політати в парі, четвірці, щоб відпрацювати спільні дії. Для цього й треба навчання", - додав майор.