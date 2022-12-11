Після атак РФ Одеський порт не працював, але вивіз зерна не зупиниться, – міністр

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, пише Reuters.

Одеський порт не працював після останньої атаки РФ не енергооб'єкти, частково працюють ще два порти - Чорноморськ і Південний.

Сольський зазначив, що Одеський порт наразі не працює, оскільки ще не ввімкнули генератори. За його словами, зернотрейдери продовжували відвантажувати зерно через два інших порти.

"Проблеми є, але ніхто з трейдерів не говорить про призупинення поставок. Порти використовують альтернативні джерела енергії", – сказав Сольський.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік

9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції

9 грудня з порту Одеса вийшло судно з 25 тисячами тонн української пшениці для Сомалі

Війська РФ у ніч на 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе "Шахед"

Станом на вечір 10 грудня понад 1,5 млн людей в Одеській області залишаються без електроенергії, а станом на 11 грудня кількість мешканців без світла зменшилася до 300 тисяч.

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