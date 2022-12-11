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Після атак РФ Одеський порт не працював, але вивіз зерна не зупиниться, – міністр

11 грудня, 2022 неділя
21:04
Економіка

Трейдери не планують зупиняти експорт зерна з Одеси після російських атак

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, пише Reuters.

Одеський порт не працював після останньої атаки РФ не енергооб'єкти, частково працюють ще два порти - Чорноморськ і Південний.

Сольський зазначив, що Одеський порт наразі не працює, оскільки ще не ввімкнули генератори. За його словами, зернотрейдери продовжували відвантажувати зерно через два інших порти.

"Проблеми є, але ніхто з трейдерів не говорить про призупинення поставок. Порти використовують альтернативні джерела енергії", – сказав Сольський.

  • "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі
  • Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік
  • 9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції
  • 9 грудня з порту Одеса вийшло судно з 25 тисячами тонн української пшениці для Сомалі
  • Війська РФ у ніч на 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе "Шахед"
  • Станом на вечір 10 грудня понад 1,5 млн людей в Одеській області залишаються без електроенергії, а станом на 11 грудня кількість мешканців без світла зменшилася до 300 тисяч. 

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